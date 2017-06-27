 

Максима "Тесака" Марцинкевича осудили на 10 лет заключения

Суд приговорил известного нациста Максима "Тесака" Марцинкевича, к десяти годам лишения свободы за возбуждение ненависти, разбой, хулиганство и порчу имущества. Их он проведет в колонии строгого режима.

 

Максим Марцинкевич начал свою тюремную карьеру по доносу оппозиционного политика Алексея Навального, который тот  подписал совместно с украинским политиком Марией Гайдар и бывшим бой-френдом Ксении Собчак Ильёй Яшиным. 3 года заключения было присуждено ему по 282 статье за самовольное выступление на дебатах, организованных Навальным.

 

Это уголовное дело - не то пятое, не то седьмое - счёт разнится, так как не все они дошли до суда.

 

 

Новая отсидка включает в себя, в том числе, эпизод "ограбления" уличного наркоторговца, у которого, по версии обвинения, в корыстных целях участники молодёжного движения "Оккупай-педофиляй" отжали трёхгрошовый сотовый телефон.

 

Эпизод наркоторговли настойчивое следствие не заинтересовал. Допросив "пострадавшего" по вопросу "грабежа", МВД предусмотрительно выслало его за рубеж, на историческую родину.

 

Редакция АПН находится в неромантическом состоянии духа. В этой истории одиозный Тесак выглядит более достойно и вменяемо чем государственная машина, а равно и чем сторонники Навального, только что собиравшие подписи на Change.org на 282ую статью для своего оппонента.

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Верховный суд РФ оставил в силе приговор Копцеву
» По делу Елены Лифановой вынесен приговор
» Еще четыре человека приговорены по "Манежному делу"
» Вынесены приговоры "зачинщикам беспорядков в Кондопоге"
» Аслан Черкесов, убийца болельщика Свиридова, приговорен к 20 годам заключения
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Макрон - это Путин сегодня

Макрон - это Путин сегодня

Об отношении к т.н. «сталинским» репрессиям»

Об отношении к т.н. «сталинским» репрессиям»

Демеморизация по-польски

Демеморизация по-польски

Пан или пропал

Пан или пропал

«Радиошхуна» против вражеского радара

«Радиошхуна» против вражеского радара

Вперед, Макрон!

Вперед, Макрон!

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Сергей Собянин
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Макрон - это Путин сегодня

Макрон - это Путин сегодня

Депутаты активно обсуждают идею об уголовном наказании за наркоманию

  • 18:15
  • 118

Павел Дуров: ФСБ планомерно усиливает контроль над населением

  • 16:45
  • 141
Об отношении к т.н. «сталинским» репрессиям»

Об отношении к т.н. «сталинским» репрессиям»

Алексей Навальный вошел в ТОП 25 самых влиятельных героев Интернета

  • 14:06
  • 141

Fake news вокруг Навального

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru