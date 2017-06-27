Суд приговорил известного нациста Максима "Тесака" Марцинкевича, к десяти годам лишения свободы за возбуждение ненависти, разбой, хулиганство и порчу имущества. Их он проведет в колонии строгого режима.

Максим Марцинкевич начал свою тюремную карьеру по доносу оппозиционного политика Алексея Навального, который тот подписал совместно с украинским политиком Марией Гайдар и бывшим бой-френдом Ксении Собчак Ильёй Яшиным. 3 года заключения было присуждено ему по 282 статье за самовольное выступление на дебатах, организованных Навальным.



Это уголовное дело - не то пятое, не то седьмое - счёт разнится, так как не все они дошли до суда.



Новая отсидка включает в себя, в том числе, эпизод "ограбления" уличного наркоторговца, у которого, по версии обвинения, в корыстных целях участники молодёжного движения "Оккупай-педофиляй" отжали трёхгрошовый сотовый телефон.

Эпизод наркоторговли настойчивое следствие не заинтересовал. Допросив "пострадавшего" по вопросу "грабежа", МВД предусмотрительно выслало его за рубеж, на историческую родину.

Редакция АПН находится в неромантическом состоянии духа. В этой истории одиозный Тесак выглядит более достойно и вменяемо чем государственная машина, а равно и чем сторонники Навального, только что собиравшие подписи на Change.org на 282ую статью для своего оппонента.

