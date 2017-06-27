Депутаты активно обсуждают идею об уголовном наказании за наркоманию
- 27.06.2017, 18:15,
- Новости
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Депутаты Государственной Думы РФ активно продвигают законопроект о введении уголовной ответственности за употребление наркотиков.
«Скорее всего, думаю, что уголовное наказание вводить надо, уж слишком эта зараза распространилась по России», – заявил депутат от партии Справедливая Россия и привел в пример положительный опыт СССР в борьбе с наркотиками в виде принудительного лечения.
Отметим, что на данный момент, по словам главы Совета безопасности РФ Николая Патрушева, в России около 640 тыс. россиян являются наркозависимыми.
Напомним читателям, что желанием ввести уголовную ответственность за наркоманию парламентарии загорелись после проведенного ВЦИОМ соцопроса. Исследование, проведенное ВЦИОМ накануне международного дня борьбы с наркотиками, показало, что 78% россиян поддерживают введение уголовного наказания за наркоманию.
АПН следит за развитием событий.