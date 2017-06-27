 

Депутаты активно обсуждают идею об уголовном наказании за наркоманию

Депутаты Государственной Думы РФ активно продвигают законопроект о введении уголовной ответственности за употребление наркотиков.

«Скорее всего, думаю, что уголовное наказание вводить надо, уж слишком эта зараза распространилась по России», – заявил депутат от партии Справедливая Россия и привел в пример положительный опыт СССР в борьбе с наркотиками в виде принудительного лечения.

Отметим, что на данный момент, по словам главы Совета безопасности РФ Николая Патрушева, в России около 640 тыс. россиян являются наркозависимыми.

Напомним читателям, что желанием ввести уголовную ответственность за наркоманию парламентарии загорелись после проведенного ВЦИОМ соцопроса. Исследование, проведенное ВЦИОМ накануне международного дня борьбы с наркотиками, показало, что 78% россиян поддерживают введение уголовного наказания за наркоманию.

АПН следит за развитием событий.
 
 
теги: Новые законы Госдума РФ
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Депутаты приняли закон об уголовной ответственности за «группы смерти»
» В России могут ввести уголовную ответственность за употребление наркотиков
» Депутаты предлагают посадить правительство Медведева на 15 лет
» Чиновников будут сажать в тюрьму за плохие дороги
» В России 6 миллионов наркоманов
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Макрон - это Путин сегодня

Макрон - это Путин сегодня

Об отношении к т.н. «сталинским» репрессиям»

Об отношении к т.н. «сталинским» репрессиям»

Демеморизация по-польски

Демеморизация по-польски

Пан или пропал

Пан или пропал

«Радиошхуна» против вражеского радара

«Радиошхуна» против вражеского радара

Вперед, Макрон!

Вперед, Макрон!

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Сергей Собянин
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Макрон - это Путин сегодня

Макрон - это Путин сегодня

Депутаты активно обсуждают идею об уголовном наказании за наркоманию

  • 18:15
  • 118

Павел Дуров: ФСБ планомерно усиливает контроль над населением

  • 16:45
  • 141
Об отношении к т.н. «сталинским» репрессиям»

Об отношении к т.н. «сталинским» репрессиям»

Алексей Навальный вошел в ТОП 25 самых влиятельных героев Интернета

  • 14:06
  • 141

Fake news вокруг Навального

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru