Этнос между примордиализмом и конструктивизмом

По своей сути этнос есть максимально крупная группа людей, где они взаимодействуют с целью физического и культурного воспроизводства. Имеет место реальная или потенциальная её полная автономия от других таких групп.

Уже с прошлого столетия тянется спор, откуда и почему появляются народы. Одни участники спора, примордиалисты, считают, что этносы возникают «естественным путём», в процессе длительного постепенного складывания, когда целенаправленные усилия отдельных людей и их групп не имеет большого значения. Этнос – не только социальная, но и биологическая общность.

Их оппоненты, конструктивисты, считают, что этнос явление исключительно социальное и создаётся путём целенаправленных усилий культурных и политических акторов. Этносы достаточно легко подлежат переформатированию, слиянию и поглощению. И вообще, явление достаточно эфемерное. Не даром у термина «воображаемые сообщества», введённого Б. Андерсоном и широко применяемого, помимо значения «сообщества, где большинство людей не знакомы друг с другом», есть и другое – «сообщество, которого нет на самом деле». И существование единства которого требует огромных идеологических и ментальных усилий (1).

В наше время уже очевидно, что оба направления достигли немалых успехов, однако и примордиализм, и конструктивизм чрезмерно однобоки. И в изучении причин появления этносов и масштабных изменений в их жизни необходимо сочетание обоих подходов. Сочетать их помогает теория С.М. Широкогорова, которая объясняет появление этнической ментальности приспособлением к природному и социальному окружение, а культуру – приспособлением к специфике ментальности. Здесь так же уместно вспомнить теорию «вызова – ответа» А.Дж. Тойнби (2).

В случае какого-либо «вызова» - значительных изменений в условиях жизни этноса, его активные представители – различные лидеры, духовные лица и/или интеллектуалы, так или иначе предлагают свои проекты минимизации трудностей, с которыми сталкивается этнос, и получения им наибольших выгод в тех же условиях.

Именно примордиалистская составляющая этноса вместе с конкретноисторическими условиями определяют возможность или невозможность реализации конструктивистских проектов. Примордиалистская составляющая есть сложный набор из биологических особенностей, унаследованной от предков через гены, и социокультурной составляющей, включающей наиболее устойчивые элементы духовной культуры, которой когда-то были созданы, но давно и прочно стали всеобщим достоянием, не имеющим авторства.

Для реализации такого проекта необходимо:

1. Относительно небольшие этнические, культурные и расовые различия между объединяемыми этническими группами. Наиболее успешные конструктивистские проекты оперировали с весьма близкими или очень давно сближавшимися этногруппами или же были апгрейдом одного этноса (индусы-индуисты, китайцы, евреи). Достаточно вспомнить роль конфуцианцев в формировании этнокультурного облика исторического китайца, либо роль авторов Талмуда в формировании позднеантичных и средневековых евреев.

2. Преимущества (политические, социальные и др.) одной группы над другой (другими).

3. Наличие находящихся на подъёме государственных институтов и /или дееспособной горизонтальной этнической (социальной, религиозной) самоорганизации.

4. Наличие «коллектива авторов» конструктивистского проекта, сумевших превратить в дальнейшем свой коллектив в самовоспроизводящийся институт.

По мнению А.В Баранова (Кубанский государственный университет), все эти факторы действуют при равномерном и непрерывном вложении в течении долгого времени административных материальных и информационных ресурсов. Когда реализующие проект озабочены не только сохранением личных преференций и положения, но реализацией сверхличностных значимых принципов и идей.

В процессе развития этноса проявления конструктивизма и примордиализма постоянно чередуются и взаимодействуют друг с другом. Изменение условий жизни требует новых подходов. Креативы интеллектуалов и лидеров проходят проверку наличным укладом жизни и ментальностью. Принятые изменения в последствии создают условия для принятия или непринятия последующих инноваций.

Например, в Османской империи осуществлялся грандиозный проект формирования нового этноса на основе ислама и турецкого языка. Этот проект в последствии задал ограничения в виде исламской идентичности и принципов жизни для осуществления светского кемалистского проекта.

Поэтому в любом крупном изменении в жизни этноса есть доля как конструктивизма, так и примордиализма.

Примордиалистская составляющая задаёт рамки возможностей для конструктивистских проектов.

1.Конструктивистский проект должен опираться на значительное самозанятое и самоорганизованное по родственному и территориальному признаку население.

2. Конструктивистский проект должен опираться на уже хорошо известную и разработанную этническую традицию.

3. Проект должен глубоко затрагивать бытовую сферу жизни: специфику питания (дозволенное, недозволенное, посты); семейно-брачные, сексуальные традиции. Причём принципы эти должны быть стабильными догмами, а не модными поветриями.

Именно на таких основах реализовались такие успешные проекты, как христианский и исламский, индусский, китайский, иудейский.

Отсутствие устойчивых, стабильных догм, регулирующих быт, подорвали античный и новоевропейский проекты. Изменчивость и инновационность, стирание этнических и ценностно-социальных границ оказались инструментами саморазрушения. Не успевшие "затвердеть" принципы и структуры разрушались, причём способность создавать новое постепенно утрачивалась.

Основой выживания современного развитого общества могут стать полезные инновационные технологии, которыми мы, в отличии от античности, располагаем. Но для этого необходимо сохранять хотя бы относительно высокий уровень науки и образования.

Хотя, как мы видим, обычно в успешных конструктивистских проектах мощный инновационный взрыв не должен порывать с устойчивой тысячелетней традицией. И, более того, влияние традиции со временем сильно возрастало.

Выбор того или иного подхода к исследованию этнических процессов очень часто определяется конкретной исследовательской задачей, стоящей перед учёным либо группой учёных. Те, кто изучает деятельность духовных или интеллектуальных лидеров, деятельность политических групп влияния и их результаты, чаще всего обращаются к конструктивизму. Те же, кто изучает традиционную социальную организацию, долговременные константы образа жизни и ментальности, обращаются к примордиализму.

Таким образом, в рамках примордиалистского и конструктивистского подходов рассматриваются разные элементы формирования и жизни этносов: собственно результат взаимодействия этноса с социальной и природной средой и результаты приспособления к собственной специфике; и попытки целенаправленного воздействия на эти результаты. Целостный же взгляд на проблему возникновения этносов и значительные изменения в их жизни требует сочетания обоих подходов.

Конструктивистская составляющая важна в период формирования этноса и переломных моментов его истории, в стабильные периоды более важна примордиалистская.

Что же тогда представляет из себя этнос как таковой? Группу кровных родственников, социальный организм, фактор самосознания, сознания и исторической судьбы? (3). Правы те исследователи, которые утверждают, что для разных этносов и для одного итого же этноса в разные периоды его истории могут быть более важными самые разные характеристики и свойства. В момент возникновения этноса могут быть важны как общие цели и интересы, так и общность происхождения, по крайней мере, части этноса. Роль общности происхождения либо общности культуры, языка, религии, государственности и территории могут в разные периоды существования этноса конкретного этноса либо терять значение, либо выдвигаться на первый план. У другого же этноса один или группа факторов стабильно доминирует в течении всей истории (например, религия у евреев, родственные отношения у ряда народов, проживающих на Крайнем Севере либо поблизости от экватора). В любом случае, во время всего времени существования этноса должно присутствовать осознание единства исторической судьбы соединённое с самосознанием, которое основывается на определённых представлениях, закреплённых в общезначимых письменных либо устных текстах.

Существуют также значимые идеи и тексты, которые определяют конкретные значимые цели, которые стоят перед этносом либо наиболее активной частью в конкретный промежуток времени. В составлении и распространении этих групп текстов и целей огромную роль играет конструктивистская составляющая.

Но в целом перед всеми этносами стоят единая задача — физическое и культурное воспроизводство в течении как можно более длительного времени. Что совпадает с основным смыслом традиционной культуры. (Поэтому возможность длительного существования этноса вне традиционной культуры сомнительно).

Поэтому любой долго существующий этнос сохранение равновесие примордиалистской и конструктивисткой составляющих. Без конструктивизма невозможно реагировать на изменения, без примордиалистской основы нельзя сохранять протяженность исторической непрерывности существования этноса, низовые структуры его жизнеобеспечения (коллективы выживания). «Авторские наработки», успешнее всего прошедшие испытания временем, переходят из слоя изменчивых конструктов в основу.

Которая, с одной стороны, задаёт рамки для конструктивистских экпериментов, а с другой — постепенно трансформируется под их влиянием.





Примечания





1 Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001.; Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991.

2 Кузнецов А.М. Теория этноса С.М. Широкогорова // Этнографическое обозрении. 2006. №3. С. 59 – 68.; Тойнби А. Дж. Постижение истории. М. 2001. т. II. Генезис цивилизаций. Вызов-и-Ответ.

3.Клейн Л.С. Этногенез и археология. СПб., 2013. Т. 1. С. 14 — 80.