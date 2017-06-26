Выборочные атаки Роскомнадзора поддерживают его репутацию в глазах посвящённых

С нарастающим интересом редакция АПН следит за внезапной вспышкой активности руководителя ведомства, чьё название мы произносим с дрожью и трепетом - Роскомнадзора.

У нас складывается неприятное ощущение, что, движимый то ли нехваткой бюджета, то ли внутренним осознанием невозможности дальше исполнять дебильные законы, принятые Госдумой в части полномочий Роскомнадзора, руководитель этой чудесной конторы принял самурайское решение совершить публичное харакири в информационном пространстве.

Уважая самурайский настрой Александра Александровича Жарова, не можем не отметить, что столько ярких информационных поводов за короткий период он не давал, кажется, никогда. Судите сами. Только в июне месяце мы наблюдали:

- блокировку многочисленных ресурсов отечественного сегмента интернет, произошедшую из-за логической дыры в процедуре блокировки, за которую отвечает Роскомнадзор. С упорством, достойным лучшего применения, руководство Роскомнадзора то жаловалось на неизвестных хакеров в МВД, то объявляло эту блокировку происками сторонников Навального, то выдумывало на ходу какие-то "белые списки социально значимых ресурсов", впрямую нарушающие законодательство о блокировках... Кстати, редакция АПН глубоко возмущена тем, что мы не попали в этот список. Как же так, Александр Александрович? Куда нам нужно занести коробку конфет и бутылку коньяку, чтобы нас вписали?

борьбу с распространением фильма-интервью Владимира Путина . Очевидно, что пресс-служба Президента РФ рассчитывала на вирусный эффект при распространении фильма, но, ссылаясь на букву закона, Роскомнадзор начал бороться против предвыборной путинской агитации.

- и вот теперь - внешне идиотские публичные диалоги господина Жарова с основным разработчиком и руководителем сервиса Telegramm господином Дуровым. Кажущиеся циничными и лицемерными, на самом то деле действия главы ведомства преисполнены глубокой, и, одновременно, высокой гражданственности. В самом деле. Имея перед глазами целый ряд иностранных сервисов, таких как Facebook, Google, Yahoo, Википедия, которые точно так же как и Telegramm организуют обмен информацией между пользователями Интернет, да ещё и хранят их персональные данные, господин Жаров не рискует устроить им обструкцию. Он прекрасно понимает, что их блокировка Роскомнадзором вызовет такой уровень народного возмущения, который может стоить Национальному Лидеру не то что 70, но даже и 50 процентов на предстоящих выборах.

Нам представляется, что выборочно атакуя разработчика российского происхождения, Александр Александрович пытается и привлечь внимание власти к этой проблеме и напугать чужих битием своего. В самом деле. Ведь, следуя букве закона, господин Жаров должен был бы заблокировать тот же Facebook ещё тогда, когда заблокировал Linkedin. Следуя букве закона, он должен был бы сейчас рассылать официальные письма владельцам Viber, Whatsapp, Facebook messenger и, после того, как они бы проигнорировали вздорные претензии, инициированные Госдумой, блокировать их в России.

А чем, простите, потом нормальным людям пользоваться? Социальной сетью LiveInternet советника президента России Германа Клименко?

Нет, ну Вы сами понимаете...



Государственным мессенджером? Так официально его ещё и нет, конкурс не закончился.

Александр Александрович героически тянет время, рассчитывая, что Госдума вменится и откорректирует законодательство в пользу большего реализма. Дело его безнадёжно, рано или поздно ему придётся блокировать и Facebook и Viber, и Whatsapp, вызывая ненависть широких масс чиновников, которые пользуются этими ресурсами. Дай бог дотянуть хотя бы до послевыборов. А там либо шах Владимир Путин, либо ишак-телеграмм, либо сам ходжа Александр Александрович....

Выборочные атаки Роскомнадзора на производителей сервисов российского происхождения вредят его имиджу в глазах профанов, но, безусловно, поддерживают его репутацию в глазах посвящённых. Жаль, что так узок их круг.

