Президенту Украины грозит импичмент

Несколько фракций парламента Украины собираются начать процедуру импичмента президента Петра Порошенко. Сегодня об этом сообщают «Известия» со ссылкой на инициатора процесса - партию Юлии Тимошенко «Батькивщина».





Революционную идею поддерживают также в Оппозиционном блоке и партии «Самопомощь». За отставку Порошенко высказываются и некоторые внефракционные депутаты.





Необходимо отметить, что конституция Украины предусматривает возможность импичмента президента, но закон о его процедуре за время независимости государства так и не появился. Сейчас новый законопроект уже внесен в Верховную раду и вскоре должен быть рассмотрен.





По закону Украины, президент может быть подвергнут процедуре импичмента за государственную измену или иное преступление. Чтобы отстранить президента, парламент инициирует импичмент, создает следственную комиссию, включая в нее специального прокурора и следователей.





После этого парламент должен будет определиться и двумя третями от конституционного состава принять решение об обвинении. Решение депутатов должен проверить Конституционный суд. В свою очередь, Верховный суд должен подтвердить вывод о наличии признаков преступления. И только после этого окончательное решение принимается тремя четвертями голосов от конституционного состава Верховной рады.





АПН следит за развитием событий.



