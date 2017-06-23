 

Президенту Украины грозит импичмент

Несколько фракций парламента Украины собираются начать процедуру импичмента президента Петра Порошенко. Сегодня об этом сообщают «Известия» со ссылкой на инициатора процесса - партию Юлии Тимошенко «Батькивщина».

Революционную идею поддерживают также в Оппозиционном блоке и партии «Самопомощь». За отставку Порошенко высказываются и некоторые внефракционные депутаты. 

Необходимо отметить, что конституция Украины предусматривает возможность импичмента президента, но закон о его процедуре за время независимости государства так и не появился. Сейчас новый законопроект уже внесен в Верховную раду и вскоре должен быть рассмотрен.

По закону Украины, президент может быть подвергнут процедуре импичмента за государственную измену или иное преступление. Чтобы отстранить президента, парламент инициирует импичмент, создает следственную комиссию, включая в нее специального прокурора и следователей. 

После этого парламент должен будет определиться и двумя третями от конституционного состава принять решение об обвинении. Решение депутатов должен проверить Конституционный суд. В свою очередь, Верховный суд должен подтвердить вывод о наличии признаков преступления. И только после этого окончательное решение принимается тремя четвертями голосов от конституционного состава Верховной рады.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Украина
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