Пан или пропал

На днях глава СНБО Александр Турчинов рассказал о готовящемся переходе к «новому формату защиты страны», который будет означать введение военного положения: «Несмотря на распространенное мнение, согласно нашему законодательству, введение военного положения предполагает лишь наличие особенного правового режима в стране, или в отдельных регионах, и не предоставляет автоматического права на использование ВСУ и других воинских формирований». Похоже, в отличие от обещания «освободить» Донбасс за месяц, Турчинов не шутит, и в верхах действительно рассматривается сценарий предоставления президенту расширенных полномочий.

По большому счёту, перед Порошенко сейчас стоит выбор: либо уйти, либо укреплять личную власть. Президент Украины стремительно теряет поддержку граждан: 17,8% заявляют о том, что они полностью или «скорее» доверяют Порошенко, в то время как одних только негативно воспринимающих его значительно больше – 50,7%. Если прибавить сюда колеблющихся, то картинка для нынешней украинской власти получается довольно мрачная. Оптимизма относительно перспектив демократической пролонгации полномочий президента остается мало, всё идёт к тому, что некоторые силы вроде Ляшко и Тимошенко начнут с утроенной энергией требовать его досрочного ухода в отставку. Возникает необходимость в укреплении «вертикали» и приведения гражданского общества в покорное состояние.

Судите сами – похвастаться своим правлением у команды Порошенко нечем. Коррупция по подсчетам международных агентств и институтов всё так же зашкаливает, пенсионная реформа застыла, так и не начавшись, выборы по открытым спискам не введены, конфликт на Донбассе не потушен. Единственное, что можно засчитать как актив – введение безвизового режима с ЕС, будет иметь в дальнейшем ряд последствий, тормозящих экономическое развитие страны. Армия окрепла, но это тоже палка о двух концах – используется она в конфликте на юго-востоке, количество стволов на руках населения так огромно, что в Раде начали разработку проекта о легализации огнестрельного оружия. Однако, в случае выбора Порошенко пути насильственного удержания власти, об этой инициативе украинцам придётся забыть.

Многое упирается в особый психологический мир украинского президента. Какие мотивы будут двигать им в ближайшее время: решится ли он на «закручивание гаек» и преследование своих политических противников, или будет оценивать свои возможности здраво и уйдет в тень. Но так же важна особая институциональная среда – в стране есть влиятельные группы, способные заключить союз с националистической улицей и смести нынешний режим. Порошенко, несомненно, оглядывается на них и прощупывает почву – потому Турчинов и заговорил о введении военного положения.

Есть ещё один момент, добавляющий интриги в украинскую историю. У Порошенко не налажены отношения с США. С предыдущим президентом Обамой было взаимопонимание относительно общего противостояния России, с Трампа у «шоколадного барона» такого нет. Это фактор нестабильности. Слабый Порошенко пытается заручиться поддержкой некрепкого Трампа, которому в самих США прочат скорый импичмент. Не то чтобы судьба нового американского руководителя висит на волоске. Скорее стоит ожидать резких и неожиданных внешнеполитических кульбитов, которых пророчили перед выборами – сближение с Россией, более уверенная борьба с ИГИЛ и «украинский размен». Безвозмездная военная помощь Киеву прекращена, Белый дом перешел на кредиты – но это полумера. Очевидно, что для сохранения своего образа решительного реформатора мирового порядка Трампу нужны новые акции. И они последуют.

Украина – лайт-версия Сирии. Многочисленные группировки ведут борьбу, но преимущественно законными методами, лишь изредка прибегая к оружию. И как в Сирии, в которой конфликт продолжается уже 6 лет, эпопея с Донбассом может длиться столько же, если не больше. Но всё когда-нибудь да кончается – в «горячей» фазе, уж точно. Нужна лишь воля облеченных властью людей – монархов, президентов или диктаторов, которые, взвесив все выгоды и издержки, идут на компромисс. Порошенко – правитель в неустойчивом положении, он слаб и не может предложить обществу что-то, что оправдало бы его просчеты и ошибки в глазах избирателей. Поэтому ждать от него компромисса бессмысленно.

Но Порошенко – не просто президент. Он ещё один из крупнейших олигархов Украины, человек, который, потеряв власть политическую, рискует лишиться не только своих богатств, но и вовсе сесть на скамью подсудимых. Обвинения в незаконном обогащении уже не единожды были слышны из уст его оппонентов. Порошенко не понаслышке знает о том, что бывает с олигархами, которые внезапно оказались в опале – примеры Дмитрия Фирташа и Рината Ахметова, который потерял свои предприятиями на Донбассе, у всех перед глазами.

Воистину, на Украине всё непредсказуемо: как переписываемое прошлое, так и полное сюрпризов будущее. Есть все шансы, что через два года мы увидим нынешнего украинского президента либо в роли вождя нового милитаристского режима, либо как обычного экономического преступника, протирающего штанами судебную лавку.