Госдума разрешила засекретить данные о счетах и собственности высших чиновников

Государственная Дума России одобрила в окончательном чтении закон, который значительно расширяет полномочия Федеральной службы охраны (ФСО).





Новый закон дает право ФСО принимать необходимые меры для защиты персональных данных охраняемых службой лиц и членов их семей. В эти данные попадает вся информация о банковских счетах, недвижимости и прочем имуществе.





Согласно документу, любая обработка персональных данных охраняемых лиц будет проводиться исключительно с их согласия и с разрешения органов госохраны. Исключение составят данные, которые подлежат опубликованию или раскрытию в соответствии с федеральными законами.





На данный момент государственная охрана предоставляется президенту, премьер-министру, спикерам Госдумы и Совета Федерации, председателям Конституционного, Верховного и Высшего Арбитражного суда, генеральному прокурору и руководителю Следственного комитета. Также оговаривается, что президент может выделить охрану другим федеральным чиновникам. Полный перечень людей, охрану которых обеспечивает ФСО, засекречен.





Дополнительно в законе прописано право ФСО на бесплатное использование аэропортов, аэродромов, вертодромов и портов. ФСО также наделили правом ограничивать или закрывать движение на трассах, по которым проезжают кортежи охраняемых лиц.





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