Государство борется с распространением интервью с Путиным

МОСКВА. С интереснейшей инициативой выступили такая организация как Роскомнадзор совместно с Мосгорсудом. Как

С интереснейшей инициативой выступили такая организация как Роскомнадзор совместно с Мосгорсудом. Как заявила пресс-служба этого чудесного, всем любимого ведомства, усилиями Роскомнадзора и по представлению Мосгорсуда началась активнейшая борьба с распространением фильма "Интервью с Путиным" в рамках... защиты авторских прав АО «Первый канал». В процессе борьбы Роскомнадзор потребовал уже от 103 сайтов удалить копии фильма.





Редакция АПН искренне интересуется в какой же из трёх организаций - АО «Первый канал», Мосгорсуде или Роскомнадзоре сидят откровенные злодеи, первые проявившие инициативу по борьбе с народной любовью к национальному лидеру. В этот непростой исторический период, когда страна находится под постоянным прессом внешних санкций, когда в рамках готовящейся предвыборной кампании максимум граждан должен быть надёжно ознакомлен с позицией Владимира Путина по широкому кругу вопросов, эти люди затеяли коммерчески-бюрократические игрища вокруг важнейшего элемента работы путинской пресс-службы.

Президент России - это национальное достояние и не на деньги Первого Канала снимался этот фильм.

Никто не вправе ограничивать народную любовь к Владимиру Путину, удаляя с сайтов его интервью.



Позорная история, мы считаем.

Рассчитываем, что виновные в профанации закона будут примерно наказаны.

Впрочем, нет, не рассчитываем.

Скорее всего, им предстоит награда в виде служебной командировки в Париж или внеочередной премии.

Потому что именно так сейчас и работает вся российская бюрократия.

