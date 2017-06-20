Кремль готовится к работе с детьми

Кремлевские политологи готовятся в началу разработки специальной концепции взаимодействия властей с детьми. Прививать юным гражданам РФ «традиционные ценности» станут с десяти лет, сообщает газета «Известия».





Экспертный институт социальных исследований планирует проведение исследования, посвященного молодежной политике, а сами политологи уже активно обсуждают «детскую политику».





«Не секрет, что молодежная политика выстраивается системно. В новейшей истории России она охватывает только отдельные группы молодежи — студентов или клубы по интересам. Мы бы хотели предложить варианты, которые коснутся и школьников. В современной западной политологии даже введен термин «детская политика» — когда государство и общество выстраивают векторы направления своей политики в отношении детей», — цитирует издание слова главы ЭИСИ Андрей Шутов.





«Люди, которым 10-14 лет, станут той самой молодежью через какие-то 15 лет. В них уже будет заложен тот контент, который гуляет сегодня по интернету. Зачастую в сети встречаются темы и информационные материалы, которые пропагандируют дебилизм как некую норму существования. Государству нужно и в интернете выстраивать свою политику, предлагать интересные вещи в современных формах, которые бы закрепляли традиционные ценности в обществе — на современном языке, избегая менторского тона», — заявил политолог.





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