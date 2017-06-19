«Антитеррористическая» операция в Донбассе может быть прекращена

Администрация Петра Порошенко готовит законопроект, предусматривающий «мирную реинтеграцию» Донбасса. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к администрации украинского президента.





По информации издания, кабмин Украины планирует остановить в прифронтовой зоне так называемую «антитеррористическую» операцию (АТО) и ввести вместо нее военное положение.





Суть нового плана состоит в том, что если сейчас прифронтовыми городами фактически управляла Служба безопасности Украины, проводившая АТО, то после принятия закона руководящие функции будут переданы представителям армии.





Сообщается, что в зону военного положения войдут Мариуполь, Краматорск, Славянск, Авдеевка и Марьинка. Законопроект также предусматривает «ряд льгот и послаблений» для жителей Донбасса.





АПН следит за развитием событий.



