 

В Министерстве образования и науки обнаружены миллиардные нарушения

Российская Счетная палата направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в Минобрнауки. Об этом сегодня пишет агентство РБК.

Контрольное ведомство полагает, что бюджетные отчеты Минобрнауки за 2016 год содержат недостоверные сведения. В частности, утверждается, что министерство неверно распределило субсидии между регионами на сумму 2,4 млрд рублей и неправомерно истратило 2,2 млрд рублей на модернизацию подведомственных и автономных учреждений.

Имеется также информация об обнаруженном конфликте интересов сразу по пяти заключенным Миноборнауки госконтрактам на 49,2 млн рублей. В тендерах победил «Центр развития науки», которым, в свое время, руководила бывший начальник правового департамента министерства Марина Лукашевич.

Более того, министерство выделило 8 млн рублей Центральному научно-исследовательскому институту черной металлургии им. И. П. Бардина и Российскому химико-технологическому университету им. Д. И. Менделеева за работы, которые не были выполнены, а фонд «История отечества», наоборот, не получил полагающиеся ему 100 млн руб. Из 384 млн руб., заложенных на гранты студентам.

Пресс-служба Минобрнауки в ответ на публикацию заявила, что замечания Счетной палаты будут тщательно изучены и учтены. Необходимо отметить, что контрольно-ревизионный департамент в министерстве появился только осенью 2016 года с приходом на пост министра Ольги Васильевой.

АПН следит за развитием событий.

теги: Образование Коррупция
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