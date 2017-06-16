В Москве состоятся дебаты Андрея Дмитриева и Константина Сёмина

Ранее сопредседатель «Другой России» бросил Константину Семину вызов относительно имеющихся идеологических разногласий. Вызов ведущим «Агитации и пропаганды» был принят.

Андрей Дмитриев отстаивает тезис о том, что национал-большевизм есть сложившаяся система взглядов со своими историческими корнями, кругом последователей, и в перспективе может служить основой для государственной идеологии. По мнению Константина Сёмина идеология национал-большевизма – это не более чем «горячий снег»: есть либо национализм, либо большевизм, вместе же это недолговечное эклектичное образование.