В Москве состоятся дебаты Андрея Дмитриева и Константина Сёмина

Общественное объединение «Коломенский Куст» приглашает всех желающих на дебаты по теме «Национал-большевизм как третий путь: миф или реальность?»
Участники:
– Андрей Дмитриев, сопредседатель партии «Другая Россия», редактор «АПН Северо-Запад», автор книг «Ким Ир Сен» и «Лимонов» серии ЖЗЛ;
– Константин Сёмин, журналист канала «Россия-24», ведущий авторской программы «Агитация и пропаганда».
Ранее сопредседатель «Другой России» бросил Константину Семину вызов относительно имеющихся идеологических разногласий. Вызов ведущим «Агитации и пропаганды» был принят.
Андрей Дмитриев отстаивает тезис о том, что национал-большевизм есть сложившаяся система взглядов со своими историческими корнями, кругом последователей, и в перспективе может служить основой для государственной идеологии. По мнению Константина Сёмина идеология национал-большевизма – это не более чем «горячий снег»: есть либо национализм, либо большевизм, вместе же это недолговечное эклектичное образование.
Участники затронут и другие близкие к основной теме вопросы: «третьи пути» от Штрассера до Каддафи, левый национализм в истории и современности.
В первой части дебатов предстоит непосредственная полемика основных участников друг с другом. Во второй части традиционно для дискуссионной площадки общественного объединения «Коломенский Куст» со своим кратким тезисом, адресованным одному или обоим докладчикам, смогут выступить все желающие гости заседания.
Мероприятие состоится 19 июня в клубе «Алиби» (Москва, Ащеулов переулок, дом 9).
Сбор гостей с 19:00, начало дискуссии – 19:30.
Приходите, будет интересно.