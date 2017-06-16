Ручное управление в действии: губернатор Подмосковья посетил свалку в Балашихе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично посетил сегодня мусорный полигон «Кучино» в Балашихе, на работу которого местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину в ходе «прямой линии». Об этом сообщает агентство «Интерфакс».





По итогам проверки чиновник заявил, что необходимо будет перенаправить потоки мусора с полигона «Кучино» в иное место с целью постепенного закрытия свалки, вплотную подходящей к жилым строениям.





Напомним читателям, что в ходе «прямой линии» с Путиным житель Балашихи в телеэфире обратился президенту, показав ему огромную свалку недалеко от своего жилого дома и попросив что-то с этим сделать, и результат не заставил себя долго ждать. Таким образом, всего один телефонный звонок президенту решил проблему, с которой местные жители безуспешно боролись долгие годы.





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