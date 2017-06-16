 

Ручное управление в действии: губернатор Подмосковья посетил свалку в Балашихе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично посетил сегодня мусорный полигон «Кучино» в Балашихе, на работу которого местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину в ходе «прямой линии». Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

По итогам проверки чиновник заявил, что необходимо будет перенаправить потоки мусора с полигона «Кучино» в иное место с целью постепенного закрытия свалки, вплотную подходящей к жилым строениям.

Напомним читателям, что в ходе «прямой линии» с Путиным житель Балашихи в телеэфире обратился президенту, показав ему огромную свалку недалеко от своего жилого дома и попросив что-то с этим сделать, и результат не заставил себя долго ждать. Таким образом, всего один телефонный звонок президенту решил проблему, с которой местные жители безуспешно боролись долгие годы.

АПН следит за развитием событий.
 
теги: Коррупция
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В субботу 29 августа ДПНИ совместно с жителями Люблино проводят митинг
» Калашников стал знаменем Венесуэлы.
» Тайны НЛО откроет Путин
» Белковский: Путин не хочет быть "мистером ХУ"
» Кудрин обвинен в безнравственности
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Русская осень президента

Русская осень президента

Обман - движущая сила (идея) современности

Обман - движущая сила (идея) современности

Маска Мономаха

Маска Мономаха

Джеймс Коми Вашингтонский, директор печального образа

Джеймс Коми Вашингтонский, директор печального образа

Теракт или поножовщина?

Теракт или поножовщина?

Донбасский конфликт: взгляд эксперта

Донбасский конфликт: взгляд эксперта

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Сергей Собянин
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Ручное управление в действии: губернатор Подмосковья посетил свалку в Балашихе

  • 15:18
  • 0

Компании «повара Путина» получили госконтракты на 50 млрд рублей

  • 13:50
  • 106
Русская осень президента

Русская осень президента

Умер автор книги «Низший пилотаж»

Совет Федерации начал активную борьбу с иностранным влиянием

  • 16:59
  • 569

Бывший глава ФСИН осужден на 8 лет колонии

  • 13:38
  • 556
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru