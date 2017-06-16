Компании «повара Путина» получили госконтракты на 50 млрд рублей

Шесть компаний, пять из которых связаны с миллиардером Евгением Пригожиным, которого называют «поваром Путина», получили контракты на организацию питания детей в московских школах на общую сумму около 50 млрд рублей. Об этом сообщается в расследовании антикоррупционного центра партии «Яблоко», о чем сегодня сообщает портал «Медуза».





Госконтракты предполагают организацию питания в школах на период до 2019 года. Тендер выиграли ООО «Школьник-ЮЗ», ООО «Московский школьник», ООО «Комбинат питания «Конкорд»», ЗАО «Комбинат дошкольного питания», ООО «ВИТО-1» и ООО «Социальное питание «Центр». По информации журналистов, Пригожин контролирует первые пять организаций из этого списка и ему достались 94% от общей суммы господрядов.





Юристы «Яблока» утверждают, что закупки были проведены с нарушениями, которые попадают под статью 178 УК РФ «Ограничение конкуренции», и намерены обратиться в правоохранительные органы.





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