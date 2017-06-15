МОСКВА. Прошедшей ночью, после продолжительной болезни скончался литератор Кирилл Воробьев, более известный как Баян Ширянов.

Автор знаменитой автобиографической книги "Низший Пилотаж", существенно повлиявшей на культурный контекст конца 1990ых - начала 2000ых годов нашёл в себе силы описать, безо всяких прикрас, процесс распада личности, которому подвергаются наркоманы.

В остатке своей не очень долгой жизни Кирилл сумел преодолеть пагубное пристрастие к наркотикам, но последствия для здоровья оказались разрушительными.

Редакция АПН с сожалением о прошедших глядит на финальную точку полёта.

