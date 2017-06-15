 

Умер автор книги "Низший пилотаж"

МОСКВА. Прошедшей ночью, после продолжительной болезни скончался литератор Кирилл Воробьев, более известный как Баян Ширянов.
Автор знаменитой автобиографической книги "Низший Пилотаж", существенно повлиявшей на культурный контекст конца 1990ых - начала 2000ых годов нашёл в себе силы описать, безо всяких прикрас, процесс распада личности, которому подвергаются наркоманы.
 
В остатке своей не очень долгой жизни Кирилл сумел преодолеть пагубное пристрастие к наркотикам, но последствия для здоровья оказались разрушительными.
 
Редакция АПН с сожалением о прошедших глядит на финальную точку полёта.
 
теги: Некрологи
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