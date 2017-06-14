Совет Федерации начал активную борьбу с иностранным влиянием

Совет Федерации РФ создал специальную временную комиссию, которая будет заниматься мониторингом "деятельности иностранных государств, межгосударственных объединений и международных организаций, направленной на осуществление вмешательства в политическую, экономическую, культурную, гуманитарную сферы деятельности в РФ".





Организацию возглавил зампред комитета по международным делам Андрей Климов, сообщает агентство Интерфакс. Среди членов комиссии также сенаторы Борис Невзоров, Виталий Богданов, Людмила Бокова, Алексей Кондратьев, Олег Морозов, Владимир Полетаев, Ольга Тимофеева, Игорь Чернышенко и Ольга Ковитиди.





Основными задачами чиновников станут сбор, анализ и обобщение информации о состоянии законодательства РФ и правоприменительной практики в сфере защиты государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела страны, а также подготовка предложений по совершенствованию законодательства в этой области.





Кроме того, будет изучаться состояние международного права в области предотвращения вмешательства во внутренние дела государств, и будет вестись работа по его совершенствованию.





Власти утверждают, что Запад все активнее пытается влиять на внутреннюю политику России, действуя на уровне политических, экономических и медийных ресурсов.





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