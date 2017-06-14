 

Бывший глава ФСИН осужден на 8 лет колонии

Замоскворецкий районный суд Москвы огласил приговор бывшему главе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александру Реймеру: он осужден на 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии. Об этом сегодня сообщает телеканал «Звезда».

В результате проведенного расследования, бывшего чиновника признали виновным в афере с электронными браслетами, которые закупались по завышенным ценам. По версии следствия, Реймер и сообщники нанесли ущерб государству на сумму в несколько сотен миллионов рублей.
 
Еще два фигуранта этого уголовного дела - Николай Криволапов и Виктор Определенов - получили по 5 и 6 лет колонии соответственно.
 
Защита обвиняемых собирается обжаловать вынесенный приговор.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Криминал Коррупция
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