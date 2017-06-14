Обман - движущая сила (идея) современности

Сказать, что-либо новое об обмане в его философском, психологическом или политическом значении, практически невозможно. Сказано почти всё, написаны многочисленные монографии, защищены тысячи диссертаций. Но все они являют собой гимн обману, нетленному и всепобеждающему. Обман не синоним вранью и лжи. Напротив, это они входят в систему манипулирования индивидуальным и общественным сознанием, которые и составляют суть обмана. Обман сопровождает жизнь человеческую в её индивидуальном и глобальном измерении повсеместно и неотступно. Кажется, человек исключительно для того появился во Вселенной, чтобы разнообразить её, развивающуюся по точнейшим физическим, химическим и математическим формулам, таким неведомым до того явлением как обман.

Осуждение обмана только усиливает влечение к нему. А потому,обман прогрессирует невиданными темпами. Это разительно заметно даже в рамках одной сознательной человеческой жизни равной, примерно, 60 годам. Чем больше ты познаёшь жизнь, тем чаще ты сталкиваешься с обманом, обволакивающими тебя видимыми и невидимыми путами, нитями, энергиями. В конце XX, начале XXI века уровень и влияние обмана возросли непомерно, до непереносимых размеров. Он, кажется, подменил собой всё, превратившись из явления соотносимого с тем или иным существом, в само существо, разумеется, фантомное. Мы настолько вжились в состояние обмана и порождаемого им вранья, что иного способа существования и не предполагаем. Конечно, поклонение обману не есть стремление добровольное. Его, обман, принуждают принять, к нему принуждают прибегать, им принуждают руководствоваться определённые обстоятельства, имеющие не закономерное происхождение.

Взаимоотношения в социуме задают определённые правила поведения, сильный диктует слабому свои неоправданные требования, слабый отвечает на них либо покорностью и исполнительностью, либо скрытым сопротивлением и видимой смиренностью. И в этом состоянии борьбы сильного со слабым, желаемого - с возможным, обман выступает не только в качестве примиряющей стороны, но и подыгрывающего арбитра. Обман давно уже превратился в вынужденную потребность, без удовлетворения которой стало невозможным ни иметь, ни исполнять другие, казалось бы, куда более естественные потребности. Человек, лишённый опыта обмана и его практического применения, не может рассчитывать на профессиональный успех, карьерное продвижение, высокий социальный статус и обеспеченное материальное положение. Не умеющий обманывать и не желающий прибегать к обману, обречён быть маргиналом, а то и отбросом человеческого общества.

Обман – явление не только и не столько российское. В нашей стране его ещё можно, нет не побороть, а хотя бы различить. Чего не скажешь о наших оппонентах, где обман является одной из конституционных основ западной цивилизации. Как это ни больно и ни стыдно признавать, но человечество опустилось на последнюю ступень своего осознанного существования в качестве социума или общества в его общепринятом понимании. Обман, разложивший хомо сапиенса до животного существа (живущего инстинктами), сегодня выполняет функцию удержания его в качестве субъекта цивилизационного пространства. Но всё указывает на то, что долго удерживать развитие человечества в парадигме разумного, доброго, вечного становится всё труднее.





Обман сам по себе не является долговечным цементирующим веществом. Если, разумеется, его не обновлять и не поддерживать в т.н. «рабочем состоянии». Природа обмана такова, что он сам себя пожирает в процессе неминуемых разоблачений, опровержений, истинных открытий всё ещё существующего реального мира. И тогда наступает тот день и час, когда всепобеждающий обман, во имя собственного самосохранения,сталкивается с необходимостью уничтожения реального, отдаления человека от этого реального на безопасное для обмана расстояние. Обман, мимикрируя в своём развитии, обряжается в образы и обстоятельства, вызывающие доверие. Его, и в самом деле, трудно отделить от предмета естественного. Но тем больнее всё большему количеству людей, которые повсеместно сталкиваются с обманом в общении с чиновниками, при исполнении властных решений и государственных инструкций в повседневных сферах человеческого бытия:в детском садике, школе, ином образовательном или медицинском учреждении, в общении со службами ЖКХ, которые кажется и созданы исключительно для того, чтобы обманывать, в органах правоохранительных, где под прикрытием защиты твоих прав тебя обманывают, и даже в конце жизненного пути в некрополе тебя не хоронят достойно, а используют сам факт твоего перехода в мир иной для обмана близких тебе людей, провожающих тебя в последний путь. И так везде.

Обманщики подменили собой государство, приватизировав принадлежащие ему функции.Им кажется, что они выполняют полезную роль щуки, принуждающей «карасей не дремать». А на самом деле, они бессознательно или целенаправленно разлагают государство, ведут его к погибели, доводя людское возмущение до того известного состояния, которое именуется «русским бунтом: жестоким и беспощадным».

Обман как идея, а именно в таком качестве сегодня он живёт и развивается, возник на обломках тех идей возрождения, реконструкции,гармонизации, сопровождавшие развитие человечества за последние тысячелетия. Нам не дано понять, что было первичным в крушении тех великих идей, которыми жило и питалось человечество на каждом цивилизационном этапе: ложь ли компрометировала идею и приводила к разрушению построенные на её основе конструкции? Или всё-таки сами идеи, оказавшись в руках идеологических и политических проходимцев, извращались до такого состояния, что становились своей противоположностью, превращаясь в вездесущий обман?Скорее всего, процесс крушения великих идей происходил на встречных курсах движения обмана, маскирующегося под идею, и идеи, девальвируемой до состояния обмана. Это важно знать для понимания самого процесса, но абсолютно бессмысленно для констатации: великие идеи, превращаясь в обман, постепенно уничтожили в человеке Веру, на которой, собственно, и держится доверие, служащее, в свою очередь, надёжным фундаментом коллективной жизни социума.

При более глубоком рассмотрении обнаруживается хрупкость окружающего нас мира, ибо он уже давно стал параллельной реальностью того мира, в котором когда–то зарождалась земная человеческая цивилизация. Всё это заставляет нас вернуться в историю. В ту историю, когда ещё можно было отличить реальность от обмана. Но это не простой путь, ибо обратная дорога к правде давно заилилась ложью, сцементировав отдельные её фрагменты в трудно разрушимый монолит. Каждую ступеньку предстоит отдирать от вековых наслоений обмана, ставя исследователей в трудное положение выбора между ложным и действительным, естественным и придуманным.

Самая большая сложность состоит в отделении правды от лжи. Ибо любую правду, если она не будет убедительной и общепризнанной, можно представить или назвать ложью. Собственно вся система обмана построена как раз на том, чтобы посеять недоверие к истине, оболгать правду. Всякая попытка на личном опыте или примере показать и доказать прогрессию лжи и обмана натыкается на единый и обезоруживающий аргумент: « А раньше об этом не говорили».

У обмана так много защитников, что невольно возникает подозрение в его рукотворности и субъективности. Обман, и продвигающая его ложь, существуют ровно столько, сколько существует сознательная человеческая жизнь. И из этого можно вывести предположение об обмане, как о продукте сознания и о явлении сознательного. Можно смело утверждать, что за последние 25-30 лет мир имеет дело с Союзом обманщиков, объединённого в организованную структуру, живущего по своим правилам и понятиям , коренным образом отличным от национальных конституций и законов.

Нет, конечно, нельзя всех обманщиков объединять в одну всемирную мафиозную структуру. Не следует предполагать, что какая – нибудь организация обманщиков в «тьму-таракани» непременно подчиняется вышестоящей организации, базирующейся в ближайшем региональном центре, или в Москве. Равно как ошибочно предполагать, что российскими обманщиками руководят из Вашингтона, Лондона, Пекина или Тель- Авива. Обманщики, конечно, конкурируют друг с другом, иногда с применением жестоких мер противодействия. Они едины не с точки зрения организационно- структурного, а в смысле идейного или ментального. В основе объединяющего их идеологического постулата лежит два незатейливых рассуждения: 1. обман - это искусство, пожизненная преференция для более грамотного, разумного, креативного, жестокого над слабым и беззащитным; 2. Обман - это эмпирический путь к правде.

Апологеты обмана не станут с этим спорить. Напротив, они приведут вам тысячи примеров того, что наряду с подлой ложью существует «святая ложь», что с развитием цивилизации, ложь прошла долгий и тернистый путь с целью выживания в первобытном обществе до исторических фальсификаций. Вас станут настойчиво убеждать в том, что без обмана невозможно победить в спорте и, вообще, одержать любую конкурентную борьбу. При этом совершается очевидный подлог: любой спортивный приём, интеллектуальный изыск, управленческое новшество, применяется в рамках принятых в сообществе Законов и Правил. Всё, что вопреки им и есть наказуемый обман.

Проблема, на самом деле, состоит в том, что есть сферы деятельности и отношений, которые, либо плохо регламентированы, либо вообще не подлежат регламентации. Именно здесь и торжествует обман, прикрываемый альтернативными точками зрениями, новыми понятийными конструкциями, недоказуемыми и не опровергаемыми дефинициями. Для этого, как говорится, большого ума не надо. Достаточно сказать оппоненту, «что тот или иной учёный для меня не авторитет, нравственная позиция, не является безупречной, а историческая традиция устарела». Когда же люди с такой позицией объединяются в коллектив, т.н. «свободное сообщество» или политическое движение, то они любые устои могут подвергнуть сомнению и осмеянию, с последующим перепрограммированием существующей системы восприятия и общественных отношений. Спросите, зачем это нужно и какую выгоду извлекают из этого низвергатели истин и вековых традиций? Конечно, не только ради морального удовольствия осуществляются подобные подмены. На самом деле, через обман меняется код человеческий, а вместе с ним пересматривается и устоявшийся порядок вещей. А вслед за этим видоизменяется и сам мир материальный. В конечном счёте, извлечение материальной выгоды, является одним из важнейших мотивов обманщиков и лгунов, приспосабливающих обман к современным реалиям, подделывающих его до состояния, почти неотличимого от предмета подделки.

Система обмана, созданная взамен системы природного естества, держится на обманщиках. Из неё вытравили всех бескорыстных и общественно – полезных. Они не просто загнаны в подполье, но и поставлены на грань выживания. Человека честного, порядочного, готового бескорыстно служить обществу, государству, Отечеству, изолировали, как класс. Справедливости ради надо признать - он не подвергается экзекуциям и репрессиям в общепринятом значении и смысле. Его не пропускают через газовые камеры, не ведут на эшафот, не отрубают конечности. Для этого изобретены более изощрённые современные методы. Его просто изолируют, не принимают в круг избранных. Игнорируют его просьбы и предложения, ему не подают руки и не дают работу. Будучи, без средств к существованию, он не может получить более престижную профессию, а значит и применить свой талант.

Всякую предшествующую систему обманщики уничтожают, как свидетеля противоправных действий обманщиков, извращая существовавшие в ней добродетели.

Мы живём в условиях непрекращающегося процесса перепроектирования, который, на самом деле, лишь маскирует обманщиков.

Обман не только самое подлое, но и самое эффективное средство достижения своих целей. Обман посредством лжи и клеветы расчищает путь к вершинам славы, таланта, власти, богатства. Не потому ли обманщики самые обеспеченные люди. Посмотрите вокруг и убедитесь в этом.

Ложная информация служит основанием для принятия неверных или ложных решений. Создана целая система производства и распространения лжи: свобода манипулирования фактами, искажения истины. И так по кругу: ложь порождает ложь, превращаясь в самодостаточную силу – власть разрушения.

Ложь и обман совершенствуются по мере применения в конкретных обстоятельствах. Развитием научно- технического прогресса, особенно в стадии т.н. электронного общества,обман поставлен, что называется на «промышленную основу». Обман стал одним из основных средств геостратегического и геополитического противостояния, важнейшим оружием гибридной войны и подрывной деятельности противоборствующих сторон. И, как в народе говорят «против этого лома нет приёма». На таком уровне противостояния в борьбе с обманом есть только два средства:

1. Обман можно победить ещё большим обманом. И тогда борьба переходит в виртуальную сферу, разрушительно влияя на реальный мир.

2. Обман можно остановить или предотвратить, только уничтожив или изолировав источники обмана. Но это путь к репрессиям, которых руководство нашей страны боится, как «чёрт ладана». Мне кажется, что Президент В.В. Путин избрал для себя невыполнимую миссию: победить зло (коррупционеров, воров, жуликов, протекционистов), не прибегая к насилию.

В современных условиях, при создании многочисленных автономных систем коммуникации и распространения информации решить эту задачу бескровно в отдельно взятой стране становится практически не возможно. Больше того, в остром геополитическом противостоянии, в условиях недопустимости применения ядерного оружия, обман становится важнейшим средством борьбы с неугодными, за контроль над мировыми процессами. Но всякая информационная война, в основу которой положен обман, заканчивается войной «горячей». Вот почему параллельно с обсуждением вопросов ядерного разоружения следует ставить вопрос международной информационной безопасности или, называя вещи своими именами, разработки международной системы противодействия обману.

Применение международного обмана особенно усилилось в последнее время. К нему активно прибегают противоборствующие силы в политических и экономических интересах, в целях борьбы за власть, её захвата незаконными методами и с использованием незаконных средств. Яркий пример тому президентские избирательные кампании в США и Франции, поддержание в не затухающем состоянии гражданских войн в Сирии и на Украине.

Убеждён, нас ждёт тяжелейшая кампания на выборах Президента Российской Федерации в марте следующего года. Ей будет предшествовать, её будет сопровождать атмосфера лжи и обмана, к которой активно готовятся все международные русофобские силы.

Противопоставить этому можно только одно средство – недоверие. Необходимо положиться на свои собственные убеждения и душевное расположение, отторгая всякие попытки проникновения из вне к собственному сердцу и разуму. Надо слышать и слушать только себя. В этом и только в этом спасение от обмана и вытекающих из этого заблуждений. Ни в коем случае, нельзя верить тому, кто тебя не единожды обманул, кто принёс в твою страну хаос и разруху, опустошил твой дом, осквернил твою память, оболгал историю твоего народа.

Доверься тому, кого ты знаешь не один год и не одно десятилетие, кто на высшем государственном посту крепко держит в своих руках штурвал государственного управления и кто в сложнейшей международной обстановке умело ведёт страну через штормы и рифы.

Борьба за избрание В.В. Путина на очередной президентский срок – есть в том числе и борьба с международным обманом.

Хочется надеяться, что разумные и ответственные граждане нашей страны соединят свои усилия в поддержке действующего Президента России.



