Собянин и Навальный как две стороны одной медали

Если бы толпа реконструкторов вломилась на оппозиционный митинг, расставила бы шатры, столы со своим реконструкторским скарбом и начала бы прямо на месте заниматься историческим фехтованием и кельтскими плясками, то полиция должна была бы этих реконструкторов с митинга удалить, а самых буйных - задержать.

Участники либеральных уличных собраний разделяют эту точку зрения, потому что регулярно сдают полиции тех, кого они называют провокаторами - активистов, проникающих на их митинговую территорию со своими не соответствующими линии партии плакатами.

В Москве прошел митинг с расплывчатой повесткой, в которой, впрочем, был конкретный пункт против реновации. Он прошел на Сахарова. Говорят, в других городах тоже были митинги - это хорошо, люди имеют право выходить на улицы и митинговать за то, что им ближе к сердцу.

На Тверской вчера шел финал реконструкторского фестиваля "Времена и эпохи". К сожалению, фестиваль пыталась сорвать толпа хулиганов. Хулиганы пришли туда, потому что они, во-первых, ненавидят историю и тех, кто ею занимается (думаю, впрочем, что их интересы еще шире - они ненавидят знание и культуру вообще. Наверное, это так называемые гопники, которые в силу непонятных причин не любят "ботанов"), и, во-вторых, потому что ненавидят москвичей, особенно тех, у которых есть семьи, потому что бОльшая часть посетителей фестиваля была именно семейными москвичами (возможно, хулиганы - сторонники воинствующих чайлдфри) и точно не усматривают за москвичами права на свободу собраний, взглядов и занятий.

Естественно, бОльшая часть хулиганов оказалась совсем юными созданиями. Участвовать в таком налете могли только незрелые, по-детски эгоцентричные, не отдающие себе отчет в своих мотивах и не думающих о последствиях своих действий люди, еще не научившиеся уважать окружающих. Удивительно, но среди подростков-хулиганов оказались и взрослые. Деликатно назову их появление на Тверской безрассудным и необъяснимым. Видимо, они не подумали.

Полиция, разумеется, хулиганов разогнала и, говорят, многих задержала. Проявляла при этом обычную для нее нечуткость, но это тема для другого разговора. Редкий случай, но полиция вчера действительно защищала права и ее действия были совершенно законны (за исключением, может,эксцессов с избиениями).

Ну и самое главное. России нужны те политические движения, базовая часть доктрин которых - права человека, уважение к границам личного пространства и к частной собственности.

Увы, некоторые наши политические тусовки представляют собой ничто прямо противоположное, то есть ничем, кроме как тяжким наследием совка, не могут быть названы. И ожидаемо, что люди, не понимающие, что такое свобода и права, искренне полагают, что свобода состоит в нарушении прав других и отчаянно этого добиваются.

Им есть, на кого ориентироваться. Не так давно мэрия Москвы решила невзирая на право частной собственности переселить большое количество москвичей, у них не спросив разрешения. Это я уж не упоминаю о том, как активно наше государство лишает россиян их политических прав. Ну что же, все они - части одной политической культуры. Боюсь, эта культура, ее некоторые черты пока - основное препятствие на пути к созданию в России действительно демократического государства.



