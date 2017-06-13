День России прошел с размахом: Навальный арестован на 30 дней, сотни человек задержаны по всей стране

Во многих городах России в минувшие выходные прошли массовые протестные акции, организованные по призыву Алексея Навального. В Москве и Санкт-Петербурге задержаны сотни человек, а главный оппозиционер Алексей Навальный арестован на 30 суток.





В столице протестующие вышли на Тверскую улицу, где в это время проходили официальные праздничные мероприятия. Митингующие были жестко разогнаны ОМОНом: под звуки российского гимна участников, журналистов с пресс-картами и просто прохожих хватали, выкручивали руки и били головой об автозаки. К вечеру 12 июня правозащитники сообщали о 750 задержанных, хотя полиция рапортовала только о 150 участниках.





В Санкт-Петербурге участники акции вышли на Марсово поле, где их также активно задерживали силовики. По имеющимся данным, там задержано около 500 человек.





Алексей Навальный до митинга в Москве добраться так и не смог: его задержали прямо в подъезде его дома. Вечером 12 июня оппозиционера сразу доставили в суд, где спешно приговорили к 30 суткам ареста за организацию несанкционированной акции и неповиновение полицейским.





АПН следит за развитием событий.



