 

Депутаты начинают борьбу с технологиями обхода блокировок сайтов

Госдума РФ рассмотрит новый законопроект о запрете применения специальных технологий для обхода блокировок интернет-ресурсов. Об этом сегодня сообщает Gazeta.ru.

По мнению парламентариев, блокировка информационных ресурсов в сети является неэффективным мероприятием. Пользователи по-прежнему имеют возможность обнаружить заблокированные ресурсы в выдаче поисковой системы, а также могут использовать технологии, помогающие зайти на сайт, доступ к которому был ограничен по решению суда.

Новый законопроект призван решить эти проблемы. Депутаты предлагают установить запрет на использование «информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для ЭВМ для получения доступа к информационным ресурсам, в том числе сайтам и (или) страницам сайтов в сети «Интернет», доступ к которым на территории Российской Федерации ограничен».

Сообщается, что с помощью новых ограничений можно будет устранить «вредные последствия», наступающие в результате использования средств для обхода блокировок.

Необходимо отметить, что в настоящее время существует несколько способов обойти блокировку того или иного ресурса. Можно, например, установить специальное расширение для браузера, которые перенаправляют трафик через другие серверы. Кроме того, очень популярным является использование VPN-сервисов, маскирующих местоположение пользователя, представляя его жителем того государства, где доступ к заблокированному сайту разрешен.

АПН следит за развитием событий.

теги: Новые законы Интернет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Обход блокировок запрещенных сайтов станет наказуемым правонарушением
» Новый закон заблокирует все зеркала пиратских сайтов
» Роскомнадзор собирается блокировать «зеркала» пиратских сайтов без решения суда
» Цензура в российском Интернете бьет все рекорды
» Роскомнадзор назвал девять сайтов с пиратским видео
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Теракт или поножовщина?

Теракт или поножовщина?

Донбасский конфликт: взгляд эксперта

Донбасский конфликт: взгляд эксперта

Бутиковый террор

Бутиковый террор

Кому противодействуют силовики в Татарстане?

Кому противодействуют силовики в Татарстане?

О книге С. Сергеева «Русская нация». Часть 2

О книге С. Сергеева «Русская нация». Часть 2

Памяти Збигнева Бжезинского. Часть 2

Памяти Збигнева Бжезинского. Часть 2

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Сергей Собянин
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Депутаты начинают борьбу с технологиями обхода блокировок сайтов

  • 16:58
  • 105

Мошенничество на выборах может стать уголовным преступлением

  • 14:44
  • 126
Теракт или поножовщина?

Теракт или поножовщина?

Корпорация «Ростех» будет выпускать одноядерные компьютеры по 70 тысяч рублей

  • 20:06
  • 483

Информация о прокурорской проверке «панамского досье» засекречена

  • 17:45
  • 350

Миллиардеры все активнее бегут из России

  • 14:37
  • 476
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru