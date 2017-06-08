Депутаты начинают борьбу с технологиями обхода блокировок сайтов

Госдума РФ рассмотрит новый законопроект о запрете применения специальных технологий для обхода блокировок интернет-ресурсов. Об этом сегодня сообщает Gazeta.ru.





По мнению парламентариев, блокировка информационных ресурсов в сети является неэффективным мероприятием. Пользователи по-прежнему имеют возможность обнаружить заблокированные ресурсы в выдаче поисковой системы, а также могут использовать технологии, помогающие зайти на сайт, доступ к которому был ограничен по решению суда.





Новый законопроект призван решить эти проблемы. Депутаты предлагают установить запрет на использование «информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для ЭВМ для получения доступа к информационным ресурсам, в том числе сайтам и (или) страницам сайтов в сети «Интернет», доступ к которым на территории Российской Федерации ограничен».





Сообщается, что с помощью новых ограничений можно будет устранить «вредные последствия», наступающие в результате использования средств для обхода блокировок.





Необходимо отметить, что в настоящее время существует несколько способов обойти блокировку того или иного ресурса. Можно, например, установить специальное расширение для браузера, которые перенаправляют трафик через другие серверы. Кроме того, очень популярным является использование VPN-сервисов, маскирующих местоположение пользователя, представляя его жителем того государства, где доступ к заблокированному сайту разрешен.





АПН следит за развитием событий.



