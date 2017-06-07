 

Корпорация «Ростех» будет выпускать одноядерные компьютеры по 70 тысяч рублей

Объединенный холдинг «Росэлектроника», входящий в госкорпорацию «Ростех», объявил о старте производства опытной партии компьютеров «Эльбрус 101-РС». Об этом сообщается на сайте «Ростеха».

Предсерийная партия из 50 готовых устройств будет готова уже в июле этого года, а серийное изготовление должно начаться в начале 2018 года.

Российские электронщики позиционируют «Эльбрус 101-РС» как универсальную платформу для организации рабочих мест в госучреждениях, частных компаниях и на промышленных предприятиях. По их мнению, электроприбор может стать полноценной заменой иностранным ноутбукам и десктопам. Новый компьютер является первым вычислительным комплексом, разработанным на базе 64-разрядного одноядерного процессора «Эльбрус-1С+», штатная рабочая частота ядра которого составляет 1 ГГц.

Отмечается, что «по своим техническим характеристикам он не уступает зарубежным аналогам с начальным уровнем производительности».

Цена на предсерийный образец ПК составит порядка 130 тыс. рублей, а серийный вариант компьютера будет стоить в районе 70 тыс. рублей, сообщает Hi-Tech Mail.ru. Напомним читателям, что речь идет о компьютере «начального уровня производительности».

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Коррупция
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