 

Информация о прокурорской проверке «панамского досье» засекречена

Генпрокуратура РФ засекретила сведения о результатах прокурорской проверки «панамского досье». Об этом сегодня сообщило агентство RNS со ссылкой на полученный редакцией ответ из ведомства.

Журналисты RNS просили предоставить данные о том, завершено ли проведение данной проверки, каковы ее результаты, обнаружены ли противоправные факты в деятельности каких-либо субъектов, а также о том, получени ли ответ из Панамы на запрос Генпрокуратуры и направлялись ли запросы в другие государства. Ранее генпрокурор РФ Юрий Чайка, выступая в Совете Федерации, заявил, что надзорное ведомство проводит проверку изложенных в документах ICIJ фактов и направило запрос в Панаму.

Напомним читателям, что в апреле 2016 года Международный консорциум журналистов ICIJ опубликовал расследование, которое было основано на данных панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. В материалах говорилось о связи крупных политических деятелей и бизнесменов ряда стран с офшорными компаниями. В архиве содержались данные о 6285 гражданах России, в том числе высокопоставленных чиновниках, депутатах, силовиках, губернаторах и их близких родственниках – все они значились владельцами компаний в Панаме и на Британских Виргинских островах.

В частности, в списках владельцев офшоров фигурируют друзья президента России Владимира Путина - виолончелист Сергей Ролдугин и братья Ротенберги, сын секретаря Совета безопасности - экс-директора ФСБ Николая Патрушева, жена пресс-секретаря Путина Татьяна Навка и губернатор Псковской области Андрей Турчак.

АПН следит за развитием событий.

теги: Коррупция
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