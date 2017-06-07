 

В том, что Катар поддерживал террористов, опять виноваты российские хакеры

ВАШИНГТОН-МОСКВА. Редакция АПН восхищена российскими хакерами, которые, по мнению спецслужб США, начавших соответствующее расследование, поссорили с Катаром другие страны залива.
 
По заявлению представителей указанных спецслужб, просочившихся в американскую прессу, причиной ссоры являлись некие высказывания о дружбе с Ираном, появившиеся на некоем катарском сайте по злой воле русских хакеров, а вовсе не подрывная деятельность Катара в Бахрейне (о чём прочие арабы заявили официально) и не поддержка Катаром террористов.
 
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