 

Для получения гражданства РФ мигрантов заставят приносить присягу

Президент России Владимир Путин предложил ввести обязательное правило принесения клятвы или присяги для принимающих российское гражданство. Свое предложение глава государства озвучил во время встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

«У нас, когда люди в армию приходят, присягу произносят. Но когда человек вступает в гражданство нашей страны, то здесь тоже можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт, которым человек подтверждает свое намерение стать гражданином нашей страны, соблюдать ее законы, уважать традиции, историю и так далее. Я бы просил вас вместе с депутатами подумать и на эту тему», – сказал Путин Володину.

В ответ чиновник пообещал, что депутаты, исходя из международного опыта и российских традиций, подготовят текст присяги так, «чтобы гражданин, который получает гражданство, становится гражданином Российской Федерации, понимал ответственность этого решения».

О юридических последствиях за нарушение присяги, которые обязательно будут разработаны, пока не сообщается.

АПН следит за развитием событий.
 
теги: Новые законы
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