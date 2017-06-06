Малоимущие россияне получат на питание 10 тыс рублей в год

Малоимущие граждане России смогут получить около 10 тыс рублей в год на продовольственные товары. Об этом сегодня сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Деньги будут поступать ежемесячно, но не будут накапливаться, если их не использовать, цитирует слова чиновника агентство RNS.





Отметим, что по официальной статистике, за два кризисных года реальные доходы населения упали на 14%, потребление сократилось на 15%. По данным ВШЭ, около 40% граждан жаловались на нехватку денег на одежду и еду, три четверти были вынуждены перейти в режим экономии.





По данным на октябрь 2016 года за чертой бедности, по оценке Росстата, жили 19,3 млн россиян, или каждый седьмой. Доходы этих людей не превышали прожиточный минимум, составляющий 10678 рублей для трудоспособных граждан, 8136 рублей - для пенсионеров и 9668 рублей для детей. Более 30% трудоспособного населения России получали зарплату меньше 15 тысяч рублей, а больше половины (55%) - меньше 25 тысяч рублей.





АПН следит за развитием событий.



