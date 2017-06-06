 

Малоимущие россияне получат на питание 10 тыс рублей в год

Малоимущие граждане России смогут получить около 10 тыс рублей в год на продовольственные товары. Об этом сегодня сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Деньги будут поступать ежемесячно, но не будут накапливаться, если их не использовать, цитирует слова чиновника агентство RNS.

Отметим, что по официальной статистике, за два кризисных года реальные доходы населения упали на 14%, потребление сократилось на 15%. По данным ВШЭ, около 40% граждан жаловались на нехватку денег на одежду и еду, три четверти были вынуждены перейти в режим экономии.

По данным на октябрь 2016 года за чертой бедности, по оценке Росстата, жили 19,3 млн россиян, или каждый седьмой. Доходы этих людей не превышали прожиточный минимум, составляющий 10678 рублей для трудоспособных граждан, 8136 рублей - для пенсионеров и 9668 рублей для детей. Более 30% трудоспособного населения России получали зарплату меньше 15 тысяч рублей, а больше половины (55%) - меньше 25 тысяч рублей.

АПН следит за развитием событий.
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Правление «Газпрома» выплатило себе антикризисное вознаграждение в размере 2,129 млрд рублей
» Россия превращается в страну бедняков
» Правительство РФ рассмотрит законопроект о повышении МРОТ на 6,7%
» В половине российских регионов семьи находятся на грани выживания
» Россия готова поддержать идеи "русских патриотов"?
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Донбасский конфликт: взгляд эксперта

Донбасский конфликт: взгляд эксперта

Бутиковый террор

Бутиковый террор

Кому противодействуют силовики в Татарстане?

Кому противодействуют силовики в Татарстане?

О книге С. Сергеева «Русская нация». Часть 2

О книге С. Сергеева «Русская нация». Часть 2

Памяти Збигнева Бжезинского. Часть 2

Памяти Збигнева Бжезинского. Часть 2

Демократия против Демоса (народа)

Демократия против Демоса (народа)

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Сергей Собянин
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Для получения гражданства РФ мигрантов заставят приносить присягу

  • 16:05
  • 133

Малоимущие россияне получат на питание 10 тыс рублей в год

  • 15:51
  • 151
Донбасский конфликт: взгляд эксперта

Донбасский конфликт: взгляд эксперта

Госдума узнает народное мнение о себе за 350 миллионов рублей

  • 13:07
  • 187

Российские врачи бьют тревогу из-за оптимизации здравоохранения

  • 17:47
  • 551

Украина близка к легализации оружия

  • 15:10
  • 418
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru