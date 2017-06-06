Донбасский конфликт: взгляд эксперта

Вооруженный конфликт в Донбассе является ужасной трагедией не только в новейшей истории Украины. Противостояние самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и послемайданной киевской власти отзывается болью на всем постсоветском пространстве. Последствия боевых действий особенно серьезно затронули Российскую Федерацию. С 2014 г. миллионы украинских граждан по разным причинам вынуждены были покинуть страну, найдя приют на просторах России. Не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в провинции, а также в двух новых субъектах – Севастополе и Республике Крым. Кровавую летопись внутриукраинского конфликта сегодня нельзя назвать завершенной. Ежедневно она пополняется новыми жестокими эпизодами.

Противостояние в Донбассе привлекает внимание не только средств массовой информации. Войне на востоке Украины посвящено множество разной литературы: воспоминаний, сборников репортажей, интервью и публицистических очерков. Предпринимаются также попытки осмыслить происходящее в рамках специальных исследований.

В этой связи несомненный интерес представляет недавно вышедший труд руководителя российского Центра военного прогнозирования, доцента факультета мировой политики Московского государственного университета (МГУ), Анатолия Цыганка, - «Донбасс: неоконченная война. Гражданская война на Украине (2014-2016): русский взгляд». Монография выпущена в 2017 г. московским издательством «АИРО-XXI».

Основанная на обширном фактическом материале (публикации СМИ; интервью и мемуары участников конфликта; документы ООН и ОБСЕ), книга представляет собой подробный анализ внутриукраинского конфликта, причем, не только в военном, но также в геополитическом, гуманитарном и социальном аспектах.

Исследование состоит из введения, одиннадцати глав, заключения и приложений. Как пишет в предисловии автор, он «не ставил перед собой цели – охватить всю связанную с Украиной проблематику и создать всеобъемлющий труд об истоках, характере и смыслах происходящих в этой стране событий. Задачей данной книги является освещение тех военных и геополитических аспектов украинских событий, которые представляются наиболее актуальными в связи с проблемами укрепления и поддержания национальной безопасности России».

Размышляя о причинах внутриукраинского конфликта, А.Цыганок, в первую очередь, на наш взгляд, справедливо обращает внимание на специфическую историю возникновения украинской государственности:

«Самостоятельное украинское государство до 1991 г. никогда не сущес­твовало, если не считать недолгий период Гражданской войны после Октябрьской революции 1917 г., когда безуспешные попытки утвердить украинскую «самостийность» были связаны со спорными фигурами гетмана Скоропадского, атаманов Петлюры и Махно. Можно вспом­нить в этой связи и период Второй мировой войны, действовавшего в то время Степана Бандеру. Их наследие и представляемые ими тради­ции, по меньшей мере, противоречивы (антисемитизм, связь с немцами и нацистами и т. д.) и никем позитивно не принимаются, за исключе­нием националистической Западной Украины.

После краха СССР прочерченные большевиками границы искусственных административно-территориальных преобразований стали границами государств. Объединив в себе регионы, различные не только в экономическом, но и в культурном, цивилизационном отношении, Украина после провозглашения независимости из всех бывших советских республик объективно была наиболее расположена к федерализации, двуязычию. Именно это бы позволило построить по-настоящему жизнеспособное государство, в котором мирно бы уживались разные национальности и этносы. Но вместо этого правители «незалежной» поставили во главу угла жесткий унитаризм, и стали проводить политику ползучей украинизации. При этом игнорируя реальное положение дел и действуя вопреки здравому смыслу.

Сделав эталоном украинства «галицко-бандеровскую» идейную матрицу с присущей ей воинствующей русофобией, киевские власти все время пытались навязать эти ценности остальной части страны. Таким образом, нынешние драматические события на территории Украины имели давние предпосылки.

Исходные факторы внутриукраинского кризиса подробно рассмотрены в первой главе. Проанализирована экономическая, конфессиональная и социально-политическая ситуация на Украине накануне государственного переворота. Также схематически дан ход событий после бегства из страны президента Виктора Януковича. В том числе, реакция на антиконституционный захват власти в Киеве в Крыму и на Юго-востоке. Справедливым представляется вывод, что выход Крыма из состава Украины «вызвал энтузиазм пророссийски настроенного населения» в Донбассе и мотивировал людей на аналогичные действия. С другой стороны, воссоединение Крыма с Россией вызвало воинственную реакцию в Киеве.

В следующей главе рассмотрен военный потенциал Украины перед началом и в ходе карательной операции. В том числе: состав и оснащение силовых структур, включая национальную гвардию и войска территориальной обороны. Дан перечень украинских «добровольческих батальонов» - созданных Киевом проправительственных вооруженных формирований, укомплектованных преимущественно радикалами и криминальными элементами. Военная эффективность этих отрядов была и остается крайне низкой. Все, чем «прославились» добробаты – это многочисленными преступлениями: убийствами, террором, грабежами, насилием.

В последующих главах рассмотрены боевые ресурсы и особенности формирования вооруженных сил ополчения; описан ход военных действий в Донбассе с апреля 2014 по декабрь 2016 г.

Идя наперекор нынешней конъюнктуре, автор не пытается вычеркнуть либо принизить заслуги тех лидеров ополчения, которые сегодня по разным причинам не удостаиваются внимания ведущих масс-медиа. Либо, как первый министр обороны ДНР, Игорь Стрелков, упоминаются исключительно в негативном ключе. В отличие от всевозможных пропагандистов, блогеров и прочих «диванных экспертов», А.Цыганок оценивает военные и организаторские таланты Стрелкова исключительно высоко.

«Буквально с нуля, - пишет автор, - ему (И.Стрелкову – Д.С.) пришлось организовывать силы самообороны Юго-Востока. Даже отслужившие в армии его новые бойцы оставались рабочими, шахтерами, инженерами. Но талант военачальника и богатейший опыт сотворили невозможное – малочисленные и вооруженные лишь легким оружием, донбассцы стали на равных воевать со строевыми армейскими частями, брошенными Киевом на мятежный регион».

Оставив Славянск в июле 2014 г., Стрелков, по мнению автора, поступил правильно. Собрав имеющиеся в его распоряжении силы, министр обороны ДНР привел их в Донецк, чтобы превратить их в укрепленный район и оборонять город. Тем самым разрушил все планы ставленников донецкого и киевского олигархата по мирной сдаче Донбасса. Стрелков, считает А.Цыганок, «это один из тех, на ком сейчас базируется реальная, а не виртуальная ДНР. Удар по людям типа Стрелкова, Губарева или Мозгового это прежде всего удар по реальной ДНР». Поэтому нынешняя ситуация вокруг бывшего организатора обороны Славянска «очень показательна в плане выявления скрытых врагов реальной независимости ДНР». Повторимся, такие положительные оценки в отношении И.Стрелкова сегодня действительно редкость.

В своем исследовании А.Цыганок также не обходит вниманием один из главных тезисов украинской пропаганды – вопрос об участии в конфликте в Донбассе регулярных российских войск. Вначале автор рассматривает аргументы официального Киева. В основном это ничем не подтвержденные голословные утверждения. Их абсурдность понятна любому здравомыслящему человеку. Заслуга автора в том, что он опроверг этот вымысел в рамках научной работы.

«То, что российских войск, как части вооруженных сил страны, посланных на помощь новороссийским ополченцам, нет в Донецкой и Луганской областях, доказывает не только тот факт, что никаких внятных космических снимков, свидетельствующих об их пребывании на украинской земле, не существует. Те снимки, которые в Интернете распространяют натовские информационные службы в подтверждение участия российской армии в боях на территории Украины, - примитивный и грубый фейк. Где и когда сделаны эти снимки, неизвестно. На них нет ни географической координационной сетки, ни неизменяемых ориентиров местности. То, что сфотографировано с какого-то (американского или европейского) спутника, могло находится где угодно, не только на границе России и Украины или вблизи ее. Когда в бой вступают регулярные войска, они обязательно должны состоять не только из отдельных танковых или артиллерийских колонн на марше или на боевых позициях. Недалеко от них непременно присутствуют: боевой резерв, справа и слева, а также в глубине или впереди боевой позиции артиллерии - мотострелковые, инженерно-саперные подразделения, подразделения ПВО, связи, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения и другие необходимые для организации современного боя воинские структуры. Вся эта система прикрывается армейской авиацией – самолетами и вертолетами. Над позициями противника должны барражировать беспилотные летательные аппараты, поставляя на разведывательно-ударные комплексы необходимую для нанесения огневого налета информацию.

Боевые построения донбасских ополченцев всем этим требованиям не отвечают, или отвечают в очень малой степени. Причины очевидны: малочисленность, недостаточный ресурс, слабый уровень укомплектования разнообразными видами современной военной техники, а также недостаток специалистов».

То, что среди ополченцев немало граждан России – также не является доказательством «военной агрессии» против Украины. В Донбассе на стороне сил АТО воюют польские, шведские, итальянские и другие наемники, но почему-то на этом основании никто не утверждает, что соответствующие европейские страны являются сторонами конфликта.



В этой связи автор уделяет большое внимание проблемам современных российско-украинских двусторонних отношений, чему посвящает целый раздел. Как и в предыдущих главах, картина, которая открывается перед взором читателя, мрачна и печальна. Здесь – сведения об обстрелах российской территории украинскими снарядами; экономические и таможенные войны; попытки официального Киева ужесточить контроль над границей; ответные действия России (в том числе, наращивание военной группировки в Крыму).

По мнению автора, «гражданская война на Украине – событие глобального масштаба», фактически ставшее поводом «начала новой Холодной войны между Россией и Западом». Уникальность этого конфликта, заключается в том, что по боевым потерям войн XXI века военные действия на Украине занимают одно из первых мест. Украина потеряла за два года погибших в три раза больше, чем СССР в Афганистане (15052 – погибших и 53 753 – раненых), а по количеству перемещенных лиц находится на четвертом месте после Сирии, Таджикистана и Ирака. Выводы автора однозначны: начав карательную операцию против народа Донбасса, Украина «убивает свое собственное геополитическое и экономическое будущее, убивая собственных граждан – самое активное и трудолюбивое, профессиональное население».

В качестве приложений в книге приведены различные документы внутриукраинского кризиса, включая программные положения («заповеди» и «жизненные правила») украинских национал-радикалов; сведения о потерях украинских вооруженных сил и проправительственных формирований в ходе конфликта в Донбассе; перечень храмов, пострадавших во время боевых действий.

Недостатком издания можно назвать обилие опечаток: по-видимому, книгу готовили в спешке, текст явно невычитан. В некоторых цитатах отсутствуют кавычки, так что порою сложно понять, где дан авторский текст, а где идет прямое цитирование. В остальном книга А.Цыганка – без сомнения, является уникальной попыткой комплексно проанализировать события внутриукраинского конфликта и их влияние на ситуацию в России и в мире.