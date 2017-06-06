Госдума узнает народное мнение о себе за 350 миллионов рублей

Госдума РФ собирается заказать целую серию особых социологических исследований, чтобы выяснить мнение россиян о своей деятельности и о принимаемых законах. Бюджетные расходы на это важное мероприятие составят 350 млн рублей.





В самое ближайшее время будет объявлен конкурс на проведение этих исследований, сообщает газета «Коммерсант» . Для сравнения: в прошлом году на подобное исследование парламентариями было потрачено в 10 раз меньше - всего 3,5 млн рублей.





Главные темы исследований пока не ясны, но можно предположить, что опросы будут проводиться по самым резонансным законопроектам. «Например, можно будет посмотреть, как относятся к идее курортного сбора в курортных регионах и как в целом», — цитирует издание мнение одного из специалистов.





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