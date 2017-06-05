Российские врачи бьют тревогу из-за оптимизации здравоохранения

Три четверти российских медработников уверены, что оптимизация здравоохранения привела к снижению доступности медпомощи, а более половины врачей и медсестер утверждают, что из-за роста профессиональной нагрузки качество их работы ухудшилось. Об этом сегодня сообщает газета "Известия", со ссылкой на результаты опроса, проведенного Фондом независимого мониторинга «Здоровье».





Как следует из опроса, участие в котором приняли 6,1 тыс. медработников из 85 субъектов РФ, три четверти (75,6%) опрошенных считают следствием оптимизации снижение доступности медпомощи для населения, две трети (65,5%) — рост объема платных услуг в государственных медицинских организациях. Более половины (60,9%) врачей и медсестер считают, что их нагрузка за 2016 год и I квартал 2017 года возросла, а 77,5% респондентов связывают это с оптимизацией поликлиник и больниц. При этом абсолютное большинство (92,7%) медперсонала уверено, что рост возложенной на них профессиональной нагрузки негативно отражается на качестве оказываемой ими помощи.





Отметим, что по информации Счетной палаты России, только в этом году в результате оптимизации будет ликвидировано 15 поликлиник и больниц, 581 учреждение будет реорганизовано. Всего же к концу 2018 года по сравнению с 1 января 2014 года количество больниц сократится на 11,2%, а поликлиник — на 7,2%.





С 2012 по 2015 год в России в результате оптимизации обеспеченность населения практикующими врачами снизилась на 2%, число коек уменьшилось на 11%, в сельской местности фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов стало меньше на 5%, а участковых больниц — на 24%. При этом поток пациентов увеличился на 0,6%.





По мнению экспертов, проводить оптимизацию за счет сокращения объемов стационарной медицинской помощи, числа больничных коек, ликвидации некоторых лечебных учреждений и наращивания объемов платных медуслуг — большая и очень дорогая ошибка, заплатить за которую придется здоровьем и жизнями граждан России.





В Минздраве РФ, разумеется, не согласны с выводами фонда "Здоровье". Представители ведомства утверждают, что результаты опросов фонда далеки от реальности, поэтому бодро рапортуют об увеличении продолжительности жизни россиян, о снижении смертности, а также о том, что квалифицированная медицинская помощь существенно более доступна, чем ранее.





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