 

Украина близка к легализации оружия

Киевские власти начали подготовку нового законопроекта о свободном обращении оружия на территории Украины. Об этом в эфире украинского «Пятого канала» сообщил председатель комитета Рады по вопросам национальной безопасности Сергей Пашинский.

«Моя позиция достаточно четкая. Я знаю, что мои коллеги сейчас пишут соответствующий законопроект, я готов его подписать. Я считаю, что первый шаг надо делать», — заявил чиновник.

По словам парламентария, сначала надо будет определить категории людей, которым можно будет выдать разрешение на оружие. Пашинский уточнил, что соответствующий законопроект Рада может рассмотреть уже осенью.

Напомним читателям, что правительство Украины также размышляет о легализации проституции. Осенью 2015 года в Раде был зарегистрирован законопроект о регулировании проституции и деятельности секс-заведений.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Украина
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