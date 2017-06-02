 

Минюст: отказ заверить весь список партии на выборах признан незаконным

Министерство юстиции РФ определило новый порядок снятия с выборов кандидатов-одномандатников в случае допущенных нарушений. По новым правилам аннулировать партийные списки полным составом будет запрещено.

Новый проект проект закона стал ответом на решение Конституционного суда РФ, который постановил, что если ЦИК обнаружил нарушения при выдвижении кандидатов по отдельным округам, то это не должно быть поводом для снятия с выборов списка партии полностью.

Напомним, что именно по такой схеме в 2016 году был неправомерно снят список «Российской партии пенсионеров за справедливость». Избирком утверждал, что партия в нескольких округах выдвинула по два кандидата.

В новой редакции закона о выборах, который предлагает Минюст, предусмотрено, что ЦИК не будет заверять только тех кандидатов, у которых обнаружены нарушения. Отказ заверить весь список сразу станет незаконным.

Отметим, что новые правила, скорее всего, будут применяться не только на выборах в Госдуму, но и на выборах в регионах.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Новые законы
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Основные партии начали терять кандидатов
» Съезд РППС не состоялся из-за отсутствия кворума
» ЦИК готовится заверить первый партийный список на выборах в Госдуму
» Дмитрий Медведев готовится стать кандидатом в депутаты Госдумы
» Вешняков обрек российские партии на нищету
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Бутиковый террор

Бутиковый террор

Кому противодействуют силовики в Татарстане?

Кому противодействуют силовики в Татарстане?

О книге С. Сергеева «Русская нация». Часть 2

О книге С. Сергеева «Русская нация». Часть 2

Памяти Збигнева Бжезинского. Часть 2

Памяти Збигнева Бжезинского. Часть 2

Демократия против Демоса (народа)

Демократия против Демоса (народа)

«Проект Козицын» и две башни Кремля. Часть 1.

«Проект Козицын» и две башни Кремля. Часть 1.

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Сергей Собянин
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Российские врачи бьют тревогу из-за оптимизации здравоохранения

  • 17:47
  • 194

Украина близка к легализации оружия

  • 15:10
  • 169
Бутиковый террор

Бутиковый террор

Минюст: отказ заверить весь список партии на выборах признан незаконным

  • 20:12
  • 186

В России отменены открепительные удостоверения

  • 16:24
  • 774

Центробанк начал разработку российской криптовалюты

  • 14:05
  • 755
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru