Минюст: отказ заверить весь список партии на выборах признан незаконным

Министерство юстиции РФ определило новый порядок снятия с выборов кандидатов-одномандатников в случае допущенных нарушений. По новым правилам аннулировать партийные списки полным составом будет запрещено.





Новый проект проект закона стал ответом на решение Конституционного суда РФ, который постановил, что если ЦИК обнаружил нарушения при выдвижении кандидатов по отдельным округам, то это не должно быть поводом для снятия с выборов списка партии полностью.





Напомним, что именно по такой схеме в 2016 году был неправомерно снят список «Российской партии пенсионеров за справедливость». Избирком утверждал, что партия в нескольких округах выдвинула по два кандидата.





В новой редакции закона о выборах, который предлагает Минюст, предусмотрено, что ЦИК не будет заверять только тех кандидатов, у которых обнаружены нарушения. Отказ заверить весь список сразу станет незаконным.





Отметим, что новые правила, скорее всего, будут применяться не только на выборах в Госдуму, но и на выборах в регионах.





АПН следит за развитием событий.



