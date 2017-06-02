В России отменены открепительные удостоверения

Владимир Путин утвердил сегодня поправки в закон о выборах президента РФ. Один из важнейших его пунктов - это отмена открепительных удостоверений . Полностью ознакомиться с текстом документа можно на портале правовой информации.





По новым правилам граждане, которые не имеют возможность голосовать по месту регистрации, не будут получать специальные удостоверения. Вместо этого гражданам необходимо будет подать заявки о голосовании в другом месте.





Более того, закон разрешает перенос срока выборов на неделю вперед. Напомним читателям, что в 2018 году голосование должно будет состояться 18 марта.





АПН следит за развитием событий.



