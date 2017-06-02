Центробанк начал разработку российской криптовалюты

Центробанк готовится к созданию в России национальной виртуальной валюты. Об этом сегодня сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда ЦБ Ольгу Скоробогатову.





"До виртуальной национальной валюты мы точно дойдем. Над этим мы уже начали работать", — заявила чиновница на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.





Отметим, что ранее Скоробогатова сообщила депутатам Госдумы о том, что ЦБ предлагает считать криптовалюты, в том числе и биткоин, цифровым товаром, что позволит облагать их налогом в рамках действующего законодательства. Варианты нормативных документов регулятор может подготовить для внесения в парламент уже через месяц.





Напомним читателям, что криптовалюта — это виртуальные деньги. Мировой оборот криптовалют составляет порядка $4 млрд. Российские чиновники не раз выступали против виртуализации валют, как обычно ссылаясь на возможность таким образом отмывать деньги и спонсировать террористов.





Сейчас в России действует запрет на выпуск криптовалюты, однако ответственность за подобные действия не установлена.





АПН следит за развитием событий.



