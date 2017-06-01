МВД потребовало от граждан беспрекословного подчинения полиции

Замминистра МВД РФ потребовал от граждан России беспрекословного и полного подчинения сотрудникам полиции. С таким заявлением в Совете Федерации выступил статс-секретарь, заместитель министра МВД Игорь Зубов, сообщает сегодня агентство «Интерфакс».





«Мы ставим вопрос о введении института «презумпции доверия» к сотрудникам полиции. Когда его действия априори считаются правомерными и только потом должны в судебном или ином порядке доказываться, что он поступил неправильно и превысил свои полномочия. А если он предъявляет законные требования — любой гражданин обязан их исполнить. Обязан!», - заявил представитель силового ведомства.





Чиновник также добавил, что «это должно быть в крови каждого человека», поэтому сейчас, чтобы люди больше доверяли полицейским, МВД предпринимает активные действия по очищению своих рядов от компрометирующих ведомство сотрудников.





Напомним читателям, что весной этого года в Госдуму был внесен законопроект, который законодательно прописывал принцип презумпции доверия к полиции. Однако документ вскоре был отозван из парламента из-за недоработок.





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