 

МВД потребовало от граждан беспрекословного подчинения полиции

Замминистра МВД РФ потребовал от граждан России беспрекословного и полного подчинения сотрудникам полиции. С таким заявлением в Совете Федерации выступил статс-секретарь, заместитель министра МВД Игорь Зубов, сообщает сегодня агентство «Интерфакс».

«Мы ставим вопрос о введении института «презумпции доверия» к сотрудникам полиции. Когда его действия априори считаются правомерными и только потом должны в судебном или ином порядке доказываться, что он поступил неправильно и превысил свои полномочия. А если он предъявляет законные требования — любой гражданин обязан их исполнить. Обязан!», - заявил представитель силового ведомства.

Чиновник также добавил, что «это должно быть в крови каждого человека», поэтому сейчас, чтобы люди больше доверяли полицейским, МВД  предпринимает активные действия по очищению своих рядов от компрометирующих ведомство сотрудников.

Напомним читателям, что весной этого года в Госдуму был внесен законопроект, который законодательно прописывал принцип презумпции доверия к полиции. Однако документ вскоре был отозван из парламента из-за недоработок.

АПН следит за развитием событий, а комментарии здесь, как говорится, излишни.

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APN.ru