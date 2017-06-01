Реновация по-собянински: 320 исторических зданий пойдут под снос

Предварительный список домов, подлежащих сносу в рамках реновации столичного жилого фонда, содержит адреса примерно 320 домов, которые не имеют никакого отношения к типовым строениям, возводившимся в ходе первого периода индустриального домостроения. Об этом говорится в заявлении активистов движения "Архнадзор", слова которых приводит на своих страницах газета "Коммерсант".





По мнению представителей народного движения, многие дома из этого списка принадлежат к авторской архитектуре, и, если разрешить снос хотя бы нескольких десятков подобных зданий, Москве будет нанесен непоправимый историко-архитектурной урон.





Отмечается, что в целом список под снос составлен очень странно, как будто самые старые и ветхие дома столицы никто расселять не собирается. Вместо этого чиновники "собираются насильно депортировать тех, кто живет в хороших домах, которые простоят еще 100 лет".





Обращает на себя внимание и тот факт, что в программу переселения не попали, например, ни общежития в Измайлово, признанные ветхими и непригодными для жизни еще два десятилетия назад, ни общежития на улице Введенского, дом 15, корпуса 3 - 6. Эти списки можно продолжать долго.





АПН следит за развитием событий.



