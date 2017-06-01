Демократия против Демоса (народа)

Такие чувства и убеждения порождают, т.н демократические выборы, организуемые на мировом пространстве. При этом, чем больше в них демократических процедур, тем плачевнее для коренного народа результаты выборов. Примеры долго искать не придётся: прошедшие выборы Президента во Франции. Ни для кого не является секретом, что победивший на выборах Макрон не является этническим французом иполучил он поддержку в определяющей мере не от коренных французов. Примерно такая же картина наблюдалась нанедавних парламентских выборах в Голландии. И так везде. В США и в России, тоже. Из этого проистекают три вывода:

1.Демократия- система политического устройства, обеспечивающая в отдельно взятой стране власть вненационального меньшинства над национальным большинством.

2.Демократические выборы - процесс формирования власти в пользу меньшинства.

3.Демократия не предназначена для защиты интересов большинства.

Не рекомендую читателям верить на словопредложенным выводам. Это авторский взгляд на проблему,сложившийся на основании многолетних

наблюдений. Строго говоря, в древне греческом языке под демосом,т. е. народом, подразумевались люди проживающие в городах и приравненных к ним поселениях, не считая рабов. Кого относили к рабам в древней Греции история умалчивает. Логично предположить, что к ним относились все, кто не проживал в городах и поселениях, а также кого пленили и завезли в страну.

У каждого есть свои возможности утвердиться в этом или отвергнуть их, как надуманные.

В пользу же моих выводов всего несколько фактов, характерных для любых т.н. «демократических выборов»:

- повсеместно в выборах принимает участие меньшинство;

- как правило, любой руководитель или руководящий орган избирается меньшинством;

- большинство избранных являются представителями меньшинств.

Почему так происходит- это отдельная и очень большая тема. Я бы не стал искать виноватых, а сосредоточился на исследовании механизмов, обеспечивающих такие тенденции. Власть меньшинства неизбежна. В самом деле, нельзя же допустить мысль, что все управляют. Тогда возникают вопросы: кем и чем?

Идеально, когда большинство делегирует свои полномочия меньшинству и это меньшинство реализует интересы большинства в политическом процессе формирования власти и контроля за её деятельностью. Давайте назовём её представительной демократией. Условно говоря, каждое село избирает своего представителя в районный, городской орган. Те в свою очередь, избирая властного руководителя, делегируют представителя в регион ( автономия, область, край, республика) и так до самого верха. Схема знакомая. Именно так традиционно формировалась власть со времён феодализма. Такая схема предполагала выборы снизу вверх. На каком – то этапе она была положена в основу советской избирательной системы. В чём её достоинства:

1. Онапозволяет на всех уровнях представительства и власти обеспечить участие, как меньшинства, так большинства.

2. Это большинство не обязательно будет принадлежать одному этносу или одной политической силе. Если в том или ином населенном пункте преобладает какая – тоэтническая группа, то её представитель непременно возглавит местную власть и войдёт в состав вышестоящего властного органа.

3. Но, в любом случае, вышестоящий орган будет представлен большинством, которое формируется с участием меньшинства.

Что мы получили при смене представительной системы на прямые выборы? При кажущейся независимости выборов федеральных, региональных, муниципальных , вся избирательная система изменилась кардинальным образом, развернувшись на 180 градусов. Выборы проводятся сверху вниз. При этой системе достаточно любым образом обеспечить победу своего кандидата на высший должностной уровень, чтобы затем изменить всю систему власти. Потому, что избранный Президент страны или парламент в парламентской системе, опираясь на свою политическую и электоральную поддержку,будет делать всё, чтобы провести лояльных себе руководителей на региональном, а те в свою очередь – на муниципальном уровне.

Такая практика делает фактор случайности системным, на управление начинают приходить кадры местному населению неизвестные, а потому и не подотчётные. Ведь подотчётность есть акт не столько юридический, сколько моральный. Если ты не представляешь этих людей, то тебенеизвестны их интересы, ты внутреннене заряжен на решение их горестей и проблем. Такая система порождает необходимость подбора кадров по принципу личной преданности, т.е. протекционизм, из которого вырастает коррупция и игнорирование интересов большинства, как таковых.

Рано или поздно, такая система вызывает недоверие большинства. И тогда борьба за власть приобретает не конкурентный, а антогонистический характер. Меньшинство, стремясь любым способом удержать власть в руках своих представителей, делает всё для того, чтобы исключить участие большинства в т.н. демократических выборах.

Снижается обязательный порог явки на избирательные участки, выборы признаются состоявшимися при наличии меньшинства проголосовавших.Фактически, в России, депутатов Государственной Думы, региональных и муниципальных органов исполнительной власти могут избрать 12.5% избирателей.

Высшее должностное лицо Российской Федерации Президент может быть избран на должность, имея поддержку 25% избирателей + один голос.

Фактические показатели повыше, но и то по причине отсутствия настоящей конкурентной борьбы. Ельцин Б.Н. при избрании Президентом в 1991 году получил 45 миллионов голосов из 106 млн. избирателей, в 1996 году – 40 млн. Путин В.В. одержал победу в 2000 году с 39 млн поданных за него голосов. Даже в самом «тучном», по меркам избирательной , 2008 году Медведев получил 70% голосов (52 млн), от числа принявших участие в голосовании. Но и это составило всего 48 процентов от общего числа избирателей в 109 млн. человек.

Примерно такими соотношениями характеризуются и выборы региональных руководителей. Выборы законодательной и представительной власти практически не зависят от уровня явки избирателей на участки. Нас скоро приучат к тому, что ходить на выборы не обязательно, а избрание превратится в пустую формальность.

Всё идёт к тому к тому, что креативная часть населения,т.н. гражданское общество, лица относимые , скажем , в Москве к категории активный гражданин, на своём междусобойчике будут формировать власть. Со своим напором они способны убедить кого угодно в том, что «никого за руку на избирательный участок тащить не надо». Дескать, те, «кто не пришёл голосовать, сами повинны в плохой власти». Параллельно с этим, избираемая ими власть будет делать всё, чтобы ввести общество в апатию, под различными предлогами отлучать большую его часть от добросовестного исполнения права избирать и быть избранным.

К сожалению, эти чисто теоретические размышления, имеют не скрываемое практическое применение. Больше половины депутатов Государственной Думы РоссийскойФедерации, региональных законодательных собраний не являются уроженцами тех территорий, в которых они избраны народными представителями. Треть руководителей региональных органов власти – заезжие гастролёры. 3\4 членов Правительства Российской Федерации сформированы исключительно из столичной элиты. Многие из них плохо выговаривают слова , связанные с достатком населения и его физическим выживанием. Председатель Правительства Медведев яростно отбивает любые упрёки в свой адрес, предлагая всем недовольным научиться зарабатывать. Хорошая формула, и в известном смысле , правильная. Но, вкачестве примера, неплохо бы для начала самому Медведеву организовать свою жизнь и жизнь своих родственников по этой формуле…

Можно ли в одночасье отказаться от демократии и созданной ей избирательной системы? Конечно, нет! Существующая политическая элита, хоть властная, хоть оппозиционная с этим никогда не согласятся, ибо её политическая жизнь обеспечиваетсяисключительно существующими демократическими законами, принципами и традициями, составляющими сердцевину системы. Но это опасно и для страны. Если эту сердцевину вытащить, то система развалится на глазах. Представляете сколькокреативных ребят, ничего не умеющих делать, кроме пустопорожнего осмысления политического процесса, окажутся на улице. Куда направить эту энергию, чем сцементировать эти амбиции и как уталить эту жажду власти и наживы? На сегодня положительных ответов на эти вопросы не существует. Альтернативой нынешней демократической системе, если её поиск доверить креативному классу, станет только дестабилизация ситуации в стране, хаос и разгул махновщины.

Но и соглашаться с тотальной властью меньшинства над большинством становится нестерпимо. Ибо меньшинство в отличие от большинства наделено такими генетическими свойствами, как приверженность родственным принципам, кумовство, сватовство, при распределении общественных благ и осуществлении кадровой политики, что почти всегда выражается в жесточайшем протекционизме и в глубочайшей, практически неистребимой коррупции. Что, собственно мы всегда наблюдаем на необъятных просторах России, как только меньшинство сосредотачивает в своих руках реальную власть.

Представительную систему, как и демократию в России надо строить сверху: медленно, постепенно, камешек за камешком укладывая представительные нормы в существующие правовые акты. Надо ужесточать избирательные правила и процедуры. Для начала следует добиться введения нормы обязательности голосования от всех субъектов, наделённых таким правом. Участие в голосовании всех умственно полноценных граждан коренным образом изменит конкурентную среду, вызовет к жизни новые политические силы, которые задавлены парламентскими политическими партиями. Как это не покажется странным, против такого положения выступят и партии, общественно- политические организации либерального толка. Оно и понятно: у либеральных оппозиционеров – одиночек расширится и ужесточится конкурентнаясреда, они будут лишены ореола политического страдальца, притесняемого большинством.



Далее, необходимо уравнять в правах все политические и общественные организации, профсоюзы, желающие принять участие в выборах, ограничив их сферу деятельности в силовых структурах.

Наконец, организации принимавшие участие в выборах , но не прошедшие установленный порог поддержки избирателей на выборах, должны быть наделены правом участия в формировании общественной палаты или общественного собрания соответствующего субъекта. Общественной палате должно быть представлены права обязательной экспертизы законопроектов.

Многие из этих идей могли бы пройти апробацию уже в ходе предстоящих в сентябре региональных выборов, а в марте 2018 года иПрезидентских выборов. Надо стремиться к достижению такого результата, чтобы за избрание Президента страны проголосовало более половины зарегистрированных избирателей. Достижение такого результата можно обеспечить только при явке избирателей на избирательные участки не ниже 90%.Нынешний Закон предусматривает избрание Президента большинством в 50% + один голос, от числа принявших участие в голосовании.

Как Вы понимаете, это большая разница.

В этом огромном потоке людей очень важно обеспечить прозрачность выборов, исключающую дестабилизацию обстановки. Ну, и самое главное, все избиратели должны прийти на избирательные участки, исполнить свою гражданскую обязанность и проголосовать за того, кто не на словах, а на деле является защитником интересов страны и народа. Всего народа, а не только«людей красивых, образованных, умных и проживающих в городах».