Кремль начинает работать с социальными сетями

Администрация президента России в скором времени пополнится очередным советником - это будет координатор по информационной политике региональных органов власти в социальных сетях. Об этом сегодня сообщает газета «Коммерсант».





По стало известно журналистам издания, эту должность займет министр информационных технологий Московской области Максут Шадаев. Формально он будет назначен советником на общественных началах первого заместителя главы АП Сергея Кириенко. Соответствующее распоряжение собирался подписать сегодня глава администрации Антон Вайно.





Напомним читателям, что Максут Шадаев с 1999 по 2004 год занимал руководящие должности в IT компаниях. С 2004 по 2008-й был советником министра связи РФ Леонида Реймана. В 2008 году стал помощником главы администрации президента Сергея Нарышкина, а после перехода того в 2011 году на Охотный ряд в качестве спикера Госдумы стал его советником. Господин Шадаев на Охотном ряду занимался реализацией проекта «Электронный парламент» и портала для обсуждения законопроектов «Вече». В 2014 году Максут Шадаев перешел на работу в правительство Московской области.





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