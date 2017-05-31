Антиреклама участия в протестных акциях появилась в Санкт-Петербурге
- 31.05.2017, 13:45,
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Рекламные площадки Северной столицы недавно украсили плакаты с изображением социальной рекламы под лозунгом "Зовут участвовать в протестной акции? Думай головой, не ведись на провокации". Фото подобного плаката приводит в своем twitter гражданский активист Федор Горожанко.
Изображения промаркированы QR-кодом, который ведет на сайт Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Петербурга, сообщает портал "Медиазона". На сайте комитета есть раздел под таким же лозунгом, где читателей призывают помнить, что "протестный митинг, народный сход — это не массовое гуляние или флэш-моб".
Кроме того, на портале есть несколько советов для участников массовых акций, например — не провоцировать полицейских и не приходить на акции пьяными. На странице также перечисляются нарушения, которые могут допустить участники массовых акций протеста, и какие наказания можно за это получить.
АПН следит за развитием событий.