Сотовые операторы не разослали информацию об урагане из-за нерасторопности МЧС

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Операторы сотовой связи не проинформировали вовремя москвичей о приближающемся урагане из-за нерасторопности МЧС. Об этом сегодня сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников двух телекомпаний.

По информации газеты, операторы получили сообщение от МЧС уже во время бури, ближе к ее окончанию – в 16:30, уже после того, как появились первые новости о жертвах стихии. При этом, ни одна компания не сообщила изданию, сколько именно sms, оповещающих о предстоящем урагане, они разослали и в какое именно время.

Надо отметить, что пресс-секретарь МЧС Алексей Вагутович сегодня днем заявил, что москвичей достаточно проинформировали про ураган в Москве.

«Информирование было достаточным. Было организовано SMS-информирование, и все операторы получили необходимый текст для рассылки. Помимо SMS, информация давалась в СМИ», — сказал Вагутович. При этом он заметил, что SMS -рассылка это «не панацея». По словам чиновника, население получало предупреждения и другими способами, в том числе при помощи бегущей строки в транспорте и соцсетей.

«По радио и телевидению сообщалось, что оранжевый уровень опасности», — подчеркнул представитель МЧС. На вопрос, как предупреждать тех, у кого нет телевидения и радио, Вагутович выдал гениальный пассаж: «А почему мы должны? Информация дается — кто хочет, тот ее получает. А если вы читать не умеете, мне что с вами делать тогда?»

Напомним читателям, что по данным на утро 30 мая, в Московском регионе от урагана погибли 16 человек - 11 в Москве и пять в Подмосковье. Всего в регионе из-за урагана пострадало почти 170 человек, 146 из них были госпитализированы. Было повалено более 27 тыс. деревьев, повреждено 2000 автомобилей и 243 кровли зданий.
 
АПН следит за развитием событий.

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