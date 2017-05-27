О личном и общественном. На примере транспорта в Москве

Дорогие сторонники общественного транспорта, а почему бы вам не сдать свои мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки? А мы для вас построим удобные переговорные пункты, телефонные будки и центры коллективного доступа в интернет.

Ведь не секрет, из-за повсеместного распространения мобильной связи и мобильного интернета возникает большая нагрузка на сети операторов и работать через мобильный интернет невозможно. Если бы не такая большая нагрузка (и, как следствие, расходы) на городские мобильные сети, операторы бы давно уже смогли бы обеспечить полное покрытие мобильным 3G/4G интернетом всей территории страны.

Если посчитать полную стоимость владения сотовым телефоном, планшетом или ноутбуком, получится, что гораздо дешевле пользоваться стационарными телефонами и центрами коллективного доступа.

Разумеется, тот, кому оно действительно надо - может купить (за достаточно большие деньги) разрешение в Роскомнадзоре и пользоваться, но зачем же всем ходить с загрязняющими радиоэфир устройствами, некоторые из которых взрываются, а еще они могут быть использованы для координации террористических атак?

Кроме того, будет создана система ноутшеринга, когда ноутбук можно будет получить на время в специальном центре выдачи, потом вернуть в центр выдачи той же фирмы в другом месте, оплатив только время использования и разницу в заряде аккумулятора. Система будет доступна для проживающих в городе Москва не менее 3 лет по одному и тому же адресу по предъявлению справки 2-НДФЛ, подтверждающей достаточные доходы, выданной не ранее месяца от обращения за ноутбуком. Обязательно наличие дома факс-аппарата. Штрафы за нарушение авторских прав при использовании ноутбуком будут взысканы через ФССП в десятикратном размере, а при повреждении ноутбука вычитается штраф и полная стоимость ноутбука.

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Возможность приобрести и использовать личный транспорт - это свобода перемещения.



Отсутствие необходимости согласовывать свои перемещения с графиками работы общественного транспорта, учитывать зоны действия таксомоторных компаний и наличия возможности вызвать такси не по почтовому адресу, присутствующему в ФИАС, а в произвольную точку произвольного района. Возможность иметь в машине смену одежды, какие-то аксессуары и инструменты. Не тратить рабочий день на ожидание доставки негабаритного товара, который не помещается в общественный транспорт. Иметь с собой что-то кроме рюкзака, который можно взять с собой в транспорт или с которым можно поехать на велосипеде.

Казалось бы, можно же как-то разумно управлять транспортной ситуацией, чтобы люди использовали личные автомобили там, где оно оправдано, и не использовали там, где удобнее общественный транспорт.



Вы правда верите, что в последние годы в Москве это реально, и что вообще такая задача стоит?



Где можно найти ответ на простой вопрос - почему система трекинга общественного транспорта, чтобы можно было выйти из дома и не ждать 20-30 минут автобуса по плохой погоде, появилась в Москве пару лет как (и работает до сих пор неустойчиво), тогда как в том же Новосибирске она функционировала еще 2010 году? Лично для меня возможность стабильно уехать от дома до центра стабильно упиралась в отсутствие понимания, сколько мне придется стоять на остановке.



Почему в переполненной нынче машинами Варне рядом с больницами можно запарковаться за небольшие деньги (от половины до одно евро), а при необходимости пропустят проехать до корпуса больницы, чтобы не ковылять сотни метров с больным, а в 2011 поездка с младенцем в больницу на прием к хорошему врачу был связан с мучительным поиском места для парковки (а теперь это еще и, с большими шансами - конские штрафы и эвакуация)?



Почему за неправильную (неправильно оплаченную) парковку в Софии получаешь блокиратор и полчаса ожидания, пока разблокируют, со штрафом примерно в 20 евро, что достаточно, чтобы всё это было неприятно, но не является разорительным и не заставляет тратить день на вызволение автомобиля с конскими штрафами и разводом от таксистов?

Собственно, ответ-то прост.



Все эти драконовские меры, принимаемые сейчас - они не для того, чтобы "все были богатыми” (читай, для решения транспортных проблем), а они для того, чтобы снять максимум денег с держателей избыточного (по мнению некоторых) ресурса, попутно в очередной раз стравив между собой разные социальные группы.



Радостно поддерживая закручивание гаек и создавая проблемы автовладельцам (вместо создания удобного транспорта) вы не только (и не столько) освобождаете дороги для общественного транспорта (кстати, насколько я понимаю, со времени начала борьбы с личным автотранспортом общественный транспорт не стал заметно лучше, особенно хорошо было с московскими маршрутками). Вы еще и сами сдаете, и других заставляете сдать еще одну степень свободы.

Ну что же, продолжайте в том же духе. К жителям "недостаточно новых” домов уже постучали