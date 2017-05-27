Умер Максим, да и чёрт с ним

Новостные ленты мировых информационных агентств принесли редакции АПН новость о смерти Збигнева Бжезинского.

Ни в малейшей степени не интересуясь обстоятельствами его кончины, редакция АПН отмечает - идея фикс этого человека состояла в том, чтобы нанести максимальный ущерб русским и России, во всех её политических воплощениях - и в виде РФ, и в виде СССР.

В своей деятельности Бжезинский в достаточной степени преуспел, став своеобразной притчей во языцах и превысив все мыслимые границы деструктивного поведения.

Участь тех людей, которые кладут свою жизнь на то, чтобы ссорить между собой страны и народы должна быть незавидна.

Рассчитываем на то, что уже в близкой исторической перспективе имя его будет забыто, результаты работы - разрушатся, а русские и американцы как-нибудь по-мирному договорятся между собой и без того, чтобы одна нация садилась другой на голову.

Для нас очевидно, что доктрине глобального доминирования США за счёт деструкции России в её традиционных границах место на помойке истории, так же как и остальным идеям Збигнева Бжезинского. Надеемся на то, что уже через несколько десятков лет слова "Збигнев Бжезинский" будут известны только узким специалистам-историкам, а кипучая деятельность станет восприниматься как пример курьёзной и мелкой тупости.