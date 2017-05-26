Депутаты приняли закон об уголовной ответственности за «группы смерти»
- 26.05.2017, 19:23,
- Новости
- 147
-
Facebook
Вконтакте
Мой мир
Google+
Госдума РФ приняла сегодня законопроект, который предусматривает уголовное наказание за склонение к суициду. Таким способом парламентарии планируют бороться с так называемыми «группами смерти» в социальных сетях.
Автором законопроекта ранее выступила вице-спикер Ирина Яровая. Депутат предложила ввести в УК РФ новую статью — «Склонение к совершению самоубийства путем уговоров, подкупа, обмана».
Изначально правительство России раскритиковало этот законопроект, полагая, что о его формулировки размыты и двусмысленны, а также за наличие противоречий с уже действующими нормами. Тем не менее, сегодня депутаты, проигнорировав мнение кабмина, большинством голосов приняли закон в третьем чтении.
АПН следит за развитием событий.