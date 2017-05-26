Росгвардия получила право командовать Вооруженными силами РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о праве командующим Росгвардии брать в свое подчинение подразделения Вооруженных сил России. Это означает, что армия теперь может временно переходить в подчинение другой силовой структуре.





С полным текстом указа президента «Об утверждении положения об оперативно-территориальном объединении войск национальной гвардии Российской Федерации» можно ознакомиться на портале правовой информации.





«Соединения и воинские части Вооруженных сил Российской Федерации, иные воинские формирования и органы могут быть переданы в оперативное подчинение командующего округом для выполнения задач, возложенных на войска национальной гвардии», — говорится в документе.





Таким образом, так как нацгвардия была создана для проведения операций на территории внутри страны, то речь идет о праве привлекать регулярную армию для подавления беспорядков и любых других действий внутри России, которые не устраивают руководство государства.





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