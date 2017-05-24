Непредсказуемость в футурологии

Трудно сомневаться в том, что неофеодализм уже наступает. Также понятны его общие характеристики. Но как он будет выглядеть в конкретный период времени в конкретном месте, предсказать весьма затруднительно. Как известно из истории, когда-то великие города и империи не раз превращались в пустоши. К тому же современные люди стали ещё более мобильны и подвижны.

Понятно, какие качества нужны для выживания при неофеодализме народам и отдельным людям. Но кто конкретно выживет – неизвестно. Необходимые качества (такие как технические и инженерные, биоинженерные знания и коллективизм, сплочённость) сосредоточены в разных народах и группах людей. Но они должны быть задействованы единым сообществом людей одновременно.

Тенденции человеческой истории в целом предсказуемы, хотя периодически появляется несколько вариантов развития. С большой высоты и отдаления они выглядят вариациями одного и того же. Но для отдельных людей и их групп этот выбор может изменить всё. Такой выбор определяется действиями конкретных личностей и отдельными событиями. А действительно предсказать появление или отсутствие в истории той или иной личности, возможность или невозможность события практически невозможно.

Когда одно и то же делают разные люди в разных условиях, результаты могут быть самые разные. Тенденции представляют собой некий «трубопровод» истории, по которому может прокачиваться совершенно разное содержание….

Можно с достаточной долей достоверности предположить, что в будущем вполне могут продолжать существовать как этнос русские, евреи, китайцы и некоторые другие современные народы. При этом сохранившиеся этносы претерпят коренные изменения. Например, продолжатся генетические линии лишь какой-то части данного этноса, вероятно – совсем небольшой. Для самых разных народов возможна ситуация генетического «бутылочного горлышка». Могут существенно и очень скоро измениться культура и менталитет этих народов, их физиологические характеристики.

Всё это достаточно достоверно.

А вот кто конкретно (отдельные люди, конкретные группы людей внутри этноса) продолжат свои генетические линии – неизвестно. Поскольку всё это зависит и от очень разнообразных объективных факторов, и от непредсказуемых случайностей.

Даже самые изощрённые математические методы дают лишь вероятностные результаты. Любые выводы, хоть математики, хоть гуманитаристики близки к реальности лишь тогда, когда при расчётах учтены все влияющие на ход истории факторы, их реальная значимость и её изменения. В оценке значимости факторов и её изменчивости регулярно ошибаются. Учитывать все могущие влиять на исторические события факторы также ещё не научились. И не научатся, поскольку их бесконечное количество. Учитывается лишь доступное пониманию и то что кажется важным. Потому огромные погрешности неизбежны.

Также абсолютно неизбежны сознательные и полуосознанные искажения по самым разным причинам. Футуролог – человек, желающий принести радость и пользу себе и ли своему заказчику. Люди также неизбежно стремятся искажать в своих интересах выводы, полученные другими людьми. Причём разные люди вносят совершенно разные искажения в рассмотрение одного итого же вопроса. Кому-то это необходимо для выживания, кому-то – для творческого самовыражения и т.д.

Относительная объективность возможна лишь при оценке значимых событий, происходящих здесь и сейчас. И такая объективность доступна далеко не для всех.

Поэтому ложь либо полуправда практически неизбежна. При познании будущего точно так же, как при познании прошлого…

Чтобы избежать ошибок и лжи, футуролог должен знать наперёд все факторы, значимые для того или иного события или явления. Он не должен нуждаться в действиях, направленных на принесение себе и другим пользы и удовольствия. Никто не должен иметь возможность помешать такому футурологу.

Таким образом, объективный и точный в прогнозах футуролог не должен быть человеком и вообще смертным живым существом. Объективность и всеведение не свойственна живым существам, поскольку они вынуждены постоянно заботится о поддержании своей жизни. И для этого видеть и понимать лишь необходимое для временного поддержания жизни, а не реально существующее.

Искусственного разума, сопоставимого с человеческим в разных своих проявлениях, пока не существует. Машинный интеллект, даже самообучающийся, вмещает не больше, чем доступно людям.

Остаётся лишь божественный разум, вполне незаинтересованный и объективный, владеющий нужным количеством информации для любых оценок…