Несовершеннолетним хотят запретить участвовать в митингах

Комитетам верхней палаты парламента поручено приступить к разработке закона, который запретит несовершеннолетним участвовать в протестных акциях и митингах. В качестве меры воздействия предлагается ввести наказание для родителей.





Эти поручения, поступившие от спикера СФ Валентины Матвиенко, уже переданы в комитеты по конституционному законодательству, образованию и науке, по социальной политике. Об этом сегодня сообщает РБК.





Депутат пояснила, что предлагается ввести ответственность за участие детей в несанкционированных акциях. Какая именно это будет ответственность - уголовная или административная - пока не сообщается.





Напомним, что ранее идею Матвиенко о запрете на участие в митингах детей горячо поддержала омбудсмен Татьяна Москалькова.





АПН следит за развитием событий.



