 

Несовершеннолетним хотят запретить участвовать в митингах

Комитетам верхней палаты парламента поручено приступить к разработке закона, который запретит несовершеннолетним участвовать в протестных акциях и митингах. В качестве меры воздействия предлагается ввести наказание для родителей.

Эти поручения, поступившие от спикера СФ Валентины Матвиенко, уже переданы в комитеты по конституционному законодательству, образованию и науке, по социальной политике. Об этом сегодня сообщает РБК.

Депутат пояснила, что предлагается ввести ответственность за участие детей в несанкционированных акциях. Какая именно это будет ответственность - уголовная или административная - пока не сообщается.

Напомним, что ранее идею Матвиенко о запрете на участие в митингах детей горячо поддержала омбудсмен Татьяна Москалькова.

АПН следит за развитием событий.

теги: Новые законы
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В России вводятся запреты участие в митингах
» Уголовную ответственность распространят на всех участников митингов
» Совет Федерации рассмотрит поправки в законодательство о митингах 6 июня
» Госдума поддержала поправки к закону о митингах
» ФОМ: 43% жителей России готовы принять участие в протестных акциях
Материал недели
Уроки Навального

Уроки Навального

Публикации
В поисках собственного экономического пути

В поисках собственного экономического пути

Виза на Украину: не оглядывайся на пути в Содом

Виза на Украину: не оглядывайся на пути в Содом

Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Московский муравейник

Московский муравейник

Реновация. Надежды и страхи

Реновация. Надежды и страхи

Куда уходит Яндекс?

Куда уходит Яндекс?

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Сергей Собянин
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Непредсказуемость в футурологии

Несовершеннолетним хотят запретить участвовать в митингах

  • 20:24
  • 95

США планируют сократить финансовую помощь Украине в три раза

  • 17:48
  • 125

Депутаты активно работают над блокировкой мессенджеров

  • 13:43
  • 168
В поисках собственного экономического пути

В поисках собственного экономического пути

Обратная сторона НАСТ

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru