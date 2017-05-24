Несовершеннолетним хотят запретить участвовать в митингах
- 24.05.2017, 20:24,
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Комитетам верхней палаты парламента поручено приступить к разработке закона, который запретит несовершеннолетним участвовать в протестных акциях и митингах. В качестве меры воздействия предлагается ввести наказание для родителей.
Эти поручения, поступившие от спикера СФ Валентины Матвиенко, уже переданы в комитеты по конституционному законодательству, образованию и науке, по социальной политике. Об этом сегодня сообщает РБК.
Депутат пояснила, что предлагается ввести ответственность за участие детей в несанкционированных акциях. Какая именно это будет ответственность - уголовная или административная - пока не сообщается.
Напомним, что ранее идею Матвиенко о запрете на участие в митингах детей горячо поддержала омбудсмен Татьяна Москалькова.
АПН следит за развитием событий.