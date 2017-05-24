 

США планируют сократить финансовую помощь Украине в три раза

США собираются в 2018 сократить финансовую помощь Украине в три раза, сообщается на сайте Госдепартамента.

Согласно имеющимся данным, Вашингтон в следующем году направит Киеву $203,7 млн, тогда как в 2016 году эта сумма равнялась $667 млн. 

О причинах такого неприятного для Киева решения американские власти не сообщают. Не говорится в заявлении также о том, на какие именно цели будут направлены эти деньги.

Напомним читателям, что ранее издание The Wall Street Journal уже сообщало о планах руководства США отменить бесплатную военную помощь Украине, заменив ее кредитами. Это решение также может затронуть Вьетнам, Индонезию, Колумбию, Пакистан и Филиппины.

АПН следит за развитием событий.

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