США планируют сократить финансовую помощь Украине в три раза

США собираются в 2018 сократить финансовую помощь Украине в три раза, сообщается на сайте Госдепартамента.





Согласно имеющимся данным, Вашингтон в следующем году направит Киеву $203,7 млн, тогда как в 2016 году эта сумма равнялась $667 млн.





О причинах такого неприятного для Киева решения американские власти не сообщают. Не говорится в заявлении также о том, на какие именно цели будут направлены эти деньги.





Напомним читателям, что ранее издание The Wall Street Journal уже сообщало о планах руководства США отменить бесплатную военную помощь Украине, заменив ее кредитами. Это решение также может затронуть Вьетнам, Индонезию, Колумбию, Пакистан и Филиппины.





АПН следит за развитием событий.



