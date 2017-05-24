Депутаты активно работают над блокировкой мессенджеров

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В Госдуму РФ внесен новый законопроект, который дополняет закон об информации и делает идентификацию пользователей интернет-мессенджеров обязательной. Таким способом чиновники собираются бороться с анонимностью, которая по их мнению угрожает безопасности в стране.

«Проектом предлагается осуществлять идентификацию пользователей с использованием абонентского номера, на основании договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи», — говорится в пояснительной записке.

Если новый закон будет принят, то пересылать сообщения от анонимных пользователей с помощью мессенджеров будет запрещено.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Новые законы
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