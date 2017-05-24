В поисках собственного экономического пути

Год назад, когда на Питерском экономическом форуме стало известно, что Алексей Кудрин будет разрабатывать экономическую программу для страны, всем стало плоховато – качество экономических разработок за подписью бывшего лучшего в мире министра финансов известно давно. Как в случае с монетизацией, когда просчет главы Минфина стоил стране пять концов (вместо расходов на 150 миллиардов рублей, пришлось тратить 700 миллиардов). Опасения были нешуточные. Да и сам Кудрин ходил гоголем и рассказывал, что сначала, мол, программа, а затем уж и премьерский пост…





Однако вскоре президент дал понять, что видеть исключительно один единственный документ за подписью Кудрина не желает. Свидетельством чего стал факт того, что появившийся в то время доклад Столыпинского клуба получил межведомственный статус и был направлен на доработку в правительство. Результаты известны –программа «Стратегия Роста» опубликована и широко обсуждается. На прошлой неделе свою программу представило правительство. Кудрин, который должен был презентовать стратегию еще в декабре 2016, не сделал этого даже к маю. Зато бывший глава Минфина разродился тезисами о «пяти мифах», которые якобы содержатся в программе Столыпинского клуба. Следует быть благодарным бывшему министру финансов. Из его ответов и руководство страны и экономическое сообщество узнало о том, что же предлагает сам Кудрин в своей так и не презентованной стратегии ЦСР.





Приведу наиболее показательную цитату из Кудрина: «даже если предположить, что первоначально все выданные ЦБ кредиты будут израсходованы в строгом соответствии с инвестиционными требованиями, на втором шаге они все равно окажутся на валютном и потребительском рынках — через выплату зарплаты, оплату работы подрядчиков».





Ознакомившись с такими выдающимися выводами гениального бывшего министра финансов, я, признаюсь, не поверил своим глазам. Черным по белому здесь сказано, что в планах Кудрина – отказаться от кредитования экономики, то есть стремиться к максимально высокому заградительному кредиту, поскольку любое кредитование есть – зло. Деньги, по мнению бывшего главного бухгалтера страны, разворуют или потратят неэффективно. Тут же сказано и то, что Кудрин считает вредным повышение зарплат работникам. Ну и вишенка на торте – уверенность в том. Что развитие внутреннего потребительского рынка не в интересах России.





После таких признаний как перед экспертным сообществом, так и перед власть предержащими следует поставить одну единственную, но глобальную задачу – добиться того, чтобы программа самого Кудрина никогда не была бы принята на вооружение в нашей стране. В любой другой, особенно враждебной нам – пожалуйста. Но позволить проводить в России эксперимент с заоблачно дорогим кредитом, сжимающимся внутренним потребительским рынком и стагнирующими зарплатами – такого даже Гайдар с Чубайсом не предлагали.





Кстати, очень удивляет уверенность Кудрина в том, что стратегия экономического развития России может быть построена на основе предложений в смежных с экономикой сферах. Вновь приведу цитату из него: «в отличие от других программ, мы затронули социальную сферу значительно больше, состояние судебно-правоохранительной системы, международных отношений». Безусловно, развитие и совершенствование законодательства, обеспечение честного и справедливого судопроизводства, недопущение беспредела правоохранительных органов – это все очень важно и, действительно влияет на предпринимательский климат. Также как на экономику не может не влиять положение на международной арене, санкции и контрсанкции, состояние мирового финансового сектора и позиции наших бизнес-партнеров за границей. Но в состоянии ли Кудрин повлиять на позицию США по санкциям? В состоянии ли он обеспечить нужный курс нефти на биржах? В состоянии ли он спрогнозировать урожай зерна в Канаде и на Украине через 10 лет? Ответ один – нет. Не в состоянии Кудрин одной своей стратегией решить и все вопросы незаконного отъема бизнеса. Не в состоянии добиться, чтобы суды работали бесперебойно и предельно беспристранстно.





Необходимость отказа от кредитования де-факто реального и прозводства и едва ли не запрет кредита, о котором косвенно говорит Кудрин — это очевидный камешек в огрод альтернативной кудринской стратегии Столыпинского клуба. На днях Титов, кстати, ответил на критику Кудрина. Ответ получился вполне убедительным. «Дело в том, что идеологически наш спор не что иное как дискуссия о том, возможен ли в России рост, основанный на чем-то еще помимо экспорта подземных сокровищ. Мы не пророки, но мы, и правда, считаем, что проблемы роста российской экономики имеют достаточно быстрое решение. Но это решение совсем не простое, это целый набор просчитанных, системных мер, которые правительство должно реализовать в рамках новой проактивной политики сначала по восстановлению, а потом и наращиванию экономического роста. Увы, за всеми выкладками Алексея Леонидовича читается тезис, не высказываемый напрямую: в современной России такой рост невозможен», - пишет российский бизнес-омбудсмен. Серьезный упрек в адрес нашего «самого талантливого министра финансов».





Рост в 1,5-2 процента, который угадывается за выкладками кудринских экспертов и самого Алексея Леонидовича, - это на фоне более высоких темпов роста других мировых игроков не рост вовсе. В лучшем случае, такой рост можно считать стагнацией. В действительности же отставание России от ведущих мировых экономик будет усиливаться — а это верный путь к проигрышу в международной конкуренции и, в конечном счете, к превращению России в страну третьего мира.





Целевые показатели стратегии Бориса Титова куда привлекательнее — предполагается выход на темпы роста в 3,5-5 процентов уже к 2019 году и на 5-6 процентов к середине будущего десятилетия. Эти показатели довольно амбициозны, но они гарантируют выход российской экономики на пятое место по показателям ВВП среди государств мира к 2019 году и последующий рост доли российской экономики в мировом хозяйстве сперва до 3,9, а затем до 4,5 процентов.





Столыпинский клуб предлагает иной путь, которого Алексей Кудрин по каким-то причинам боялся на протяжении всей своей карьеры. А именно — адресные инвестиции и поддержка бизнеса за счет ограничения роста тарифов и иных мер точечной поддержки.





Не имея возможности остановиться подробно на всех мерах поддержки экономики, которые предлагаются в стратегии Столыпинского клуба, и по пунктам рабобрать все их (для этого понадобится текст размером больше самой стратегии, отмечу лишь пару принципиальных моментов. Так, в части ограничения роста тарифов стратегия предполагает следующее: «Зафиксировать тарифы инфраструктурных монополий и плату за технологическое присоединение на 2018-2019 годы. на уровне 2017 года, передать функцию по установлению сетевых тарифов на передачу электроэнергии в 2017–2018 годах с регионального уровня на федеральный, а также перейти на принцип установления долгосрочных тарифов на 6 лет. Такого типа политика сможет сдержать рост тарифов, которые в последние годы росли темпами куда выше, чем вся российская экономика. Причин множество, в числе основных — естественные монополии рассчитывали тарифы по фактическим затратам и были демотивированы повышать эффективность своего бизнеса. В результате росли издержки всего остального бизнеса в России, что давило и давит на темпы роста. Одна эта мера ограничения тарифов способна дать дополнительный рост ВВП на 0,15–0,2 процентных пункта, убеждены эксперты Столыпинского клуба.





Эта мера далеко единственная — все в совокупности они и дадут рост в почти 5 процентов уже через пару лет. Как говорится в стратегии Титова, за счет мультипликативных эффектов предлагаемые экспертами программы могут обеспечить прирост ВВП в размере 2202 млрд рублей, или 2,4 процентных пункта дополнительного прироста ВВП. При этом государственный бюджет получит дополнительные доходы в размере 732 млрд рублей. Как говорится, серьезная прибавка к жалованию.





Как говорил президент России Владимир Путин, рассмотрены в результате будут все экономические программы, которые были разработаны по его указанию. Естественно, определение стратегии развития страны — прерогатива президента, нельзя поспорить. Но следует отметить, что в споре экспертов Борис Титов выглядит куда убедительнее Алексея Кудрина, несмотря на все заслуги последнего.







