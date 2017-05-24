Обратная сторона НАСТ

Противники онлайн-касс оказались налоговыми мошенниками









Лоббисты с сомнительным прошлым Споры, возникшие в последнее время относительно вступления с 1 июля 2017 года в силу закона об онлайн-кассах, обернулись громким налоговым скандалом . Выяснилось, что противниками «кассовой реформы», которые мутят воду вокруг понятного и давно обсужденного на всех уровнях нововведения, являются злостные налоговые уклонисты, на счету которых миллиарды недоплаченных в бюджет рублей.

В частности, в СМИ обнародованы весьма нелицеприятные данные о представителях и учредителях главного критика закона - Национальной ассоциации участников сетевой торговли (НАСТ). Так, исполнительный директор ассоциации Лия Левинбук , которая регулярно пугает участников рынка грядущими дефицитом фискальных накопителей и торговым коллапсом, «прославилась» тем, что работала юристом и бухгалтером в компании «Газпром бурение». Как известно, после продажи этого актива в нем обнаружилась огромная налоговая дыра, не знать о существовании которой Левинбук не могла.

Другой спикер НАСТ - гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропольский, который, как сообщают СМИ , был помощником недавно убитого на Украине бывшего депутата Дениса Вороненкова. Напомним, Вороненков сбежал на Украину в 2016 году, после того как в России в отношении него было заведено уголовное дело по статье «мошенничество». В бытность депутатом он хоть и выступал соавтором законопроекта о деофшоризации экономики, сам, как выяснилось, имел не одну офшорную компанию. Сложно представить, чтобы экс-помощник Вороненкова не был в курсе дел бывшего шефа. Тем не менее, сегодня под предлогом заботы о малом и среднем бизнесе Петропольский не стесняется ратовать за то, чтобы отложить вступление закона об онлайн-кассах в силу.



Ассоциация офшорщиков



В чьих интересах лоббистские усилия Левинбук и Петропольского по замораживанию процесса внедрения онлайн-касс, через которые данные о каждой торговой операции будут моментально передаваться в налоговые органы, догадаться не сложно. Главные интересанты – сами учредители НАСТ: ЗАО «Леклерк», ООО «Адамас-Ювелирторг», ООО «Эсперанс», ООО «Тами и Ко» и ООО «Рестор». Все они – 100% «дочки» офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре и Британских Виргинских островах. При этом в России владеют раскрученными брендами: магазины детской одежды и игрушек Hamleys, ювелирные магазины «Адамас», дом моды Henderson, группа «Новард» и сеть магазинов re:Store. Совершенно очевидно, что прибыль они получают немалую, однакоофшорные схемы позволяют им занижать налогооблагаемую базу.

Поэтому, вероятно, и удается той же компании «Леклерк» (сеть Hamleys) декларировать убытки при почти миллиардном ежегодном доходе. Выплат от нее российский бюджет не может дождаться уже как минимум четыре года.

Известным офшорщиком является и владелец ООО «Рестор» (входит в группу «ЛАНИТ») Георгий Генс. Недавно СМИ назвали его одним из участников (в составе организованной группы) «молдавской схемы» вывода из России порядка 700 млрд рублей, раскрытой правоохранительными органами в 2014 году. Именно Генса считают одним из трех крупнейших получателей выведенных через молдавские фиктивные компании средств. Есть данные, что в 2013 – 2014 годах в его офшоре Comptek International Overseas в швейцарском банке UBS AG осели 27 млн долларов.

Стоит ли удивляться, что ООО «Рестор» следует логике своего владельца? Еще в 2012 году компанию обвиняли в торговле через фиктивные фирмы и, соответственно, в нанесении государству ущерба на 2 млрд рублей. В целом сумма налоговых претензий к обществу тогда составила 2,9 млрд рублей. Кроме того, выяснилось, что ООО «Рестор» переписывало расходы на подрядчиков и пользовалось налоговыми вычетами по НДС. В 2014 году из-за этого компании даже доначислили 347 млн рублей.



Ювелиры налоговых махинаций



Налоговые претензии к еще одному учредителю НАСТ - ювелирному холдингу «Адамас-Ювелирторг» уже сталипритчей во языцех. В последние годы холдинг регулярно декларирует обороты в десятки миллиардов рублей, но при этом находится в «черном списке» по налоговым рискам, поскольку уплачивает налоги на прибыль в размере не более одного процента от выручки.

Кроме того, в 2012-2013 годах холдинг не заплатил в бюджет около 6 млрд рублей, а вместе со штрафами и пенями претензии к нему за этот период оцениваются в 9,65 млрд рублей. Необоснованная налоговая выгода была получена в результате того, что «Адамас-Ювелирторг», «Адамас-Ювелир» и «Столичный ювелирный завод», будучи аффилированными компаниями, на стадии закупки полуфабрикатов ювелирных изделий завышали налоговые вычеты по НДС и расходы по налогу на прибыль. Цепочка работала следующим образом: «Столичный ювелирный завод» перечислял средства поставщику «Адамас-Ювелирторг», однако через фирмы-прокладки деньги переводились в «Адамас-Ювелир» и только потом возвращались компании.

Эти подробности прояснились в ходе арбитражного процесса по делу, возбужденному против гендиректора «Столичного ювелирного завода» о неуплате налогов на 5 млрд рублей. Заведено дело и в отношении руководителя самого «Адамас-Ювелирторга», которого обвиняют во внесении ложных сведений в бухгалтерскую отчетность в 2013 году. Сумма ущерба государству тогда составила свыше 400 млн рублей.

Сегодня из-за огромных долгов перед государством и кредиторами перспектива дальнейшего существования «Адамас-Ювелирторга» выглядит туманной. Так, например, оптовое подразделение «Адамас-Ювелир» задолжало 27,5 млрд рублей, из которых 3,5 млрд – головной компании. А сам «Адамас-Ювелирторг» никак не может отдать 19 млрд рублей «Столичному ювелирному заводу», и в настоящее время находится в залоге.

Возможно, холдинг и попытался бы решить текущие многочисленные финансовые проблемы проверенным путем очередных налоговых махинаций, но после повсеместного внедрения онлайн-касс сделать это будет практически нереально.



Пренебрегающие законом



Понятно, почему для недобросовестных предпринимателей, погрязших в офшорных схемах и налоговых аферах, кассовая реформа - как кость в горле . Они предпочли бы оставаться в тени и не допустить прозрачных правил торговых расчетов. Однако аргументы, выдвигаемые НАСТ, в реальности не выдерживают никакой критики. Вопреки утверждениям спикеров ассоциации, рынок к внедрению онлайн-касс готов, о чем говорят и многие крупные ритейлеры, и производители контрольно-кассовой техники. Фискальные накопители, как заверил глава Российской ассоциации производителей контрольно-кассовой техники (РАПКАТ) Анатолий Востриков, «производятся в достаточном объеме, и поставка постоянно увеличивается».

Эксперты также настроены позитивно. По словам председателя Исполнительного комитета «Российского союза налогоплательщиков» Артема Кирьянова, после вступления закона в силу торговый сектор выйдет на более «современный, цивилизованный уровень». Он отметил, что в рознице сосредоточены основные наличные средства, а значит «высоки риски налоговых правонарушений». Теперь же, считает Кирьянов, не получится выдавать одни сделки за другие, чтобы не платить налоги.

Стоит напомнить, что НАСТ среди других профессиональных объединений ритейлеров – самая молодая организация. Она была основана в 2015 году. Вряд ли можно считать, что год ее рождения случайно совпал с началом проработки закона об онлайн-кассах. Скорее, логично признать, что именно противодействие этой новации является негласной целью ассоциации.