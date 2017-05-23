 

Благоустройство по-собянински: деревья по 760 тысяч и кадки по 1 миллиону рублей

В ближайшие три месяца Москву ожидают полномасштабные ремонтные работы, связанные с благоустройство в рамках программы "Моя улица".

Известно, что расходы на программу совершенно не затронул экономический кризис, скорее даже наоборот. В 2017 году планируется потратить почти 40 млрд рублей, что вдвое превышает сумму, освоенную подконтрольными московскому правительству структурами.

Московская мэрия планирует высадить на вылетных магистралях премиальные деревья, а Каретный ряд через каждые два метра будут украшать гранитные скамейки, стоимостью 45 тысяч рублей каждая. Всего на улице протяжённостью 350 метров появится 190 скамеек. На пересечении Рязанского проспекта и МКАД будет разбит газон площадью равный 45 футбольных полей и стоимостью 330 миллионов рублей. 

Как и в предыдущие годы благоустройство Москвы не обойдётся без укладки дорожной плитки, так так сильно полюбившейся москвичам. Однако теперь она значительно подорожала. Теперь каждый квадратный метр под ногами пешеходов, следующих от метро "Красные ворота" до улицы Покровка, обойдётся городу в 8,4 тысячи рублей.

На Котельнической и Гончарной набережной появятся деревья подороже лип на МКАДе - Tilia cordata «Greenspire» Sol Baum, чья высота достигает 9 метров, а ширина кроны - 4 метров. 30 таких лип обойдутся москвичам в 23,5 миллиона рублей.

Скамейки с двумя вазонами каждая на Бульварном кольце, а здесь их будет установлено около 200, будут стоить по 260 тыс. рублей каждая. Стоимость одной урны, а установить их планируют 100, составляет 27 тысяч рублей.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Коррупция Сергей Собянин Москва
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